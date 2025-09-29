Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una competencia atlética de largo recorrido se prepara para poner en escena en el sur de la provincia de Santa Cruz como homenaje y recuerdo de la tripulación del ARA San Juan, el submarino accidentado en 2017 en el atlántico sur.

La prueba se desarrollaría por postas y con relevos a lo largo de su extenso recorrido, comenzando en la Plaza de los Héroes de Malvinas en El Calafate y de allí a Río Turbio con paso por 28 de Noviembre y rumbo a Río Gallegos donde se dará punto final en la Costanera local, comenzado el día 13 de noviembre para finalizar el día 15 de noviembre en la capital provincial.

La prueba que es considerada de alta resistencia como una ultra maratón, cuenta con la organización de dos entusiastas como Luis García y Fernando Larrosa, sobre quienes recae el peso de llevarla adelante, por lo que están trabajando arduamente en ese sentido y en breve darán a conocer mas novedades sobre el particular.