Se recupera Ascacíbar y el DT Domínguez tiene el plantel completo para la final de Copa Argentina

El plantel de Estudiantes de La Plata volvió a trabajar esta mañana de cara a la final de la Copa Argentina, que se jugará el miércoles próximo en la cancha de Lanús y el entrenador Eduardo Domínguez recupera jugadores para el choque ante Defensa y Justicia, que representará el último partido del año.

El DT podrá contar con casi todo el plantel, ya que esta semana se sumó a trabajar a la par del grupo Santiago Ascacíbar, luego de dejar atrás la ruptura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha y si bien es prematuro pensar en un 11 titular seguramente será parte de la convocatoria.

Por su parte, Federico Fernández sumó pocos minutos en los últimos dos partidos y Luciano Lollo, operado de pubalgia, estuvo en el banco de suplentes ante Lanús, al tiempo que Guido Carrillo, que no fue parte ante el "granate" ya está restablecido del traumatismo que sufrió con Boca Juniors en la zona costal y estará a disposición.

También se entrena con normalidad el chileno Javier Altamirano, luego de una larga recuperación de una lesión muscular.

De acá al miércoles los jugadores no tendrán descanso y los entrenamientos se van a suceder a lo largo de los días en horario matutino, al menos hasta el lunes, mientras que el martes sería por la tarde y luego se concentrarán en City Bell.

Este partido marcará el final de las carreras de Mariano Andújar (solo analiza alguna oferta del exterior) y de Mauro Boselli, mientras que también podría marcar la última vez con la camiseta de Estudiantes de Leonardo Godoy y de Benjamín Rollheiser, quienes tienen chances de emigrar en este mercado de pases, aunque no habrá definiciones hasta después de la final de la Copa Argentina. (Télam)