Se sorteó la Eurocopa 2024: España, Croacia e Italia comparten el "Grupo de la muerte"

La Eurocopa 2024 comenzó a palpitarse hoy en Hamburgo, donde se realizó el sorteo para el certamen de selecciones, que se disputará desde el 14 de junio del próximo año en Alemania.

España, último ganador de la UEFA Nations League; Croacia, tercero en Qatar 2022; e Italia, el campeón defensor; integran junto a Albania el Grupo B, el ya denominado "Grupo de la Muerte" de esta edición.

La Eurocopa comenzará el 14 de junio con el encuentro entre el equipo local, Alemania, y Escocia. Mientras que la final se disputará en Berlín el 14 de julio.

Hungría y Suiza acompañarán a los dirigidos por Julian Nagelsmann y a Escocia en el Grupo A.

Por el lado de Francia, el subcampeón del mundo, integra el Grupo D con Austria, Países Bajos y el equipo que gane el repechaje entre Polonia, Estonia, Gales y Finlandia. Otra zona que promete espectáculo.

En el C, Inglaterra, que perdió la final de la Eurocopa 2020 ante Italia, enfrentará a Serbia, Eslovenia y Dinamarca.

Bélgica lidera el Grupo E, que compartirá con Eslovaquia, Rumania y el ganador del repechaje entre Israel, Islandia, Bosnia o Ucrania.

Y Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo y con Roberto Martínez en el banco, comparte el Grupo F con Turquía, República Checa y un equipo procedente del repechaje (Georgia, Luxemburgo, Grecia o Kazajistán).

Los seis grupos de la Eurocopa 2024 quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Ganador del repechaje A, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, ganador del repechaje B

Grupo F: Turquía, ganador del repechaje C, Portugal, República Checa (Télam)