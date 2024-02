Se sortearon los grupos de la Liga de Naciones de la UEFA

La UEFA sorteó hoy los grupos de la Liga de Naciones 2024/2025 en la Maison de la Mutualité de París, y el campeón vigente España compartirá la zona A4 con Dinamarca, Suiza y Serbia.

Además, el grupo A2 promete ser parejo y atrayente, con la participación de Francia, Italia, Bélgica y la ascendida Israel.

Los primeros y segundos de grupo de la Liga A participarán en cuartos de final a ida y vuelta, y los vencedores de estas eliminatorias se clasificarán para la fase final de junio de 2025.

Los cuartos clasificados de las Ligas A y B descienden automáticamente a las Ligas B y C, respectivamente. Los dos peores cuartos clasificados de la Liga C, por su parte, descienden a la Liga D.

Los cuatro primeros de grupo de las Ligas B y C, así como los dos primeros de grupo de la Liga D, ascienden automáticamente a las Ligas A, B y C, respectivamente.

Los terceros clasificados de la Liga A y los segundos de la Liga B, así como los terceros de la Liga B y los segundos de la Liga C, jugarán una eliminatoria de ascenso/descenso a ida y vuelta.

También habrá eliminatorias entre los dos mejores cuartos de la Liga C y los dos segundos de la Liga D.

= Todos los grupos y categorías =

Liga A

Grupo A1: Croacia, Portugal, Polonia, Escocia

Grupo A2: Italia, Bélgica, Francia, Israel

Grupo A3: Países Bajos, Hungría, Alemania, Bosnia y Herzegovina

Grupo A4: España, Dinamarca, Suiza, Serbia

Liga B

Grupo B1: Chequia, Ucrania, Albania, Georgia

Grupo B2: Inglaterra, Finlandia, República de Irlanda, Grecia

Grupo B3: Austria, Noruega, Eslovenia, Kazajstán

Grupo B4: Gales, Islandia, Montenegro, Turquía

Liga C

Grupo C1: Suecia, Azerbaiyán, Eslovaquia, Estonia

Grupo C2: Rumanía, Kosovo, Chipre, Lituania/Gibraltar*

Grupo C3: Luxemburgo, Bulgaria, Irlanda del Norte, Bielorrusia

Grupo C4: Armenia, Islas Feroe, Macedonia del Norte, Letonia

Liga D

Grupo D1: Lituania/Gibraltar*, San Marino, Liechtenstein

Grupo D2: Moldavia, Malta, Andorra

*Por decidir en los play-offs de descenso en marzo de 2024

= Calendario =

Jornada 1: 5-7 de septiembre de 2024

Jornada 2: 8-10 de septiembre de 2024

Jornada 3: 10-12 de octubre de 2024

Jornada 4: 13-15 de octubre de 2024

Jornada 5: 14-16 de noviembre de 2024

Jornada 6: 17-19 de noviembre de 2024

Sorteo de la eliminatoria de play-offs: noviembre de 2024

Eliminatoria de play-offs: 20-25 de marzo de 2025

Cuartos de final de la Liga A: 20-25 de marzo de 2025

Fase final: 4-8 junio de 2025. (Télam)