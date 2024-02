La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios lanzó la programación para la 12° fecha de las Primeras A y B, y a su vez, Sénior. Será un fin de semana con mucho fútbol, como de costumbre, se espera un clima frío, con viento pero sin lluvia.

La máxima categoría del fútbol de los barrios jugará en la cancha Nora Vera nuevamente. Mientras la Primera B lo hará en Adoem y Cóndor, cabe resaltar que esta división no juega en cancha de tierra hace más de un año. Por otro lado, la “A” Sénior jugará en el Emilio “Pichón” Guatti, y la “B” en Defensores del Carmen.

A continuación la programación completa de estas categorías.

Primera A

Sábado. 13:00 La Kuadra vs. Club 240, 15:00 Jorge Newbery vs. Juventud Petrolera, 17:00 Olimpia vs. Belgrano, 19:00 El Cóndor vs. Alianza Sur y 21:00 José Honorio Ortega vs. Deportivo Junín.

Domingo. 13:00 Deportivo Cristal vs. Vial SC, 15:00 Camioneros vs. Car Mar, 17:00 Sol de América vs. Lamadrid, 19:00 Matadero vs. Halcones y Deportivo Palermo vs. Martín Guemes. Todos los partidos se jugarán en la Nora Vera.

Primera B

Sábado cancha de Adoem. 13:00 Unión Santiago vs. Villareal, 15:00 Juventud Santacruceña vs. Estrella del Este y 17:00 Don Bosco vs. Orteguita Juniors. Sábado cancha de Cóndor. 13:00 Dorados vs. Espartanos, 15:00 Huracán vs. Cachorros y 17:00 Deportivo Juniors vs. Tigre.

Domingo cancha de Cóndor. 11:00 San Martín vs. San Benito, 13:00 Deportivo Chaco vs. Petrel, 15:00 Amistad vs. Globito Decadente y 17:00 Carboneros vs. Desamparados.

Sénior A

Sábado. 15:00 Martín Güemes vs. Camioneros, 16:50 Matadero vs. Halcones, 18:40 Los Pumas vs. Cacique y 20:30 Petrel vs UFC.

Domingo. 15:00 Don Bosco vs. Fortaleza, 16:50 Juventud Unida vs. Vial SC, 18:40 Arco Iris vs. Belgrano y 20:30 San Benito vs. Estrella del Este.Todos en el Emilio “Pichón” Guatti.

Sénior B

Sábado. 13:00 Atlético 23 RG vs. Desamparados, 14:50 Atlanta vs. Lamadrid, 16:40 Fénix vs. Deportivo Chaco y 18:30 Sudamérica vs. José Honorio Ortega.

Domingo. 11:00 Huracán vs. Halcones del Norte, 12:50 Warrior vs. Deportivo Junín, 14:40 Real Sociedad vs. La Vega, 16:30 Chopper’s vs. Gas Aike y 18:20 Miramar vs. Unión Santiago. Todos se jugarán en la cancha de Defensores del Carmen.