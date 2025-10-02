Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nuevamente y debido a las condiciones climáticas que no mejoraron para nada con un intenso temporal de viento, se volvió a suspender la fecha en la liga de fútbol de la zona centro, por lo que todo pasará para el fin de semana, a la espera de poder mejorar la situación.

Por ello el clásico del Atlético con el Júpiter piedrabuenense pasó para este fin de semana, Racing en San Julián jugará con su vecino el Atlético, Independiente con Huracán de Gregores y quedará libre Cruz del Sur.

También el sábado jugarían las divisiones inferiores cuarta y octava y se espera una resolución para ver si se juega también el sábado en primera femenino con quinta, sexta y séptima división.

Con este trámite se ha atrasado un poco el torneo por lo que los responsables de la Liga seguramente tomarán las medidas del caso, toda vez que el torneo tenía sus plazos ya fijados.