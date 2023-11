Según Carlos Mac Allister, "Macri le saca una diferencia abismal a Riquelme como dirigente"

El exfutbolista y ex Secretario de Deportes durante el Gobierno de Cambiemos, Carlos Mac Allister, consideró hoy que Mauricio Macri le saca una "diferencia abismal" a Juan Román Riquelme como "dirigente", de cara a las próximas elecciones en Boca, momentáneamente suspendidas por la justicia porteña.

"Macri es absolutamente mejor como dirigente que Riquelme. La diferencia es abismal en favor de Macri, que fue el mejor presidente de la historia de Boca", apuntó el dirigente político de Juntos por el Cambio y excandidato a gobernador en La Pampa.

"Boca está en una situación difícil porque se vienen tiempos de pelea. No voy a la cancha para nada, pero me hice socio para devolverle un poco de lo que me dio. Voy a ir a votar a las elecciones. Todo lo que pasa es malo para el club", analizó el "Colorado" en una entrevista con ESPN.

Además, el exdiputado nacional reconoció que la política nacional "se metió" en Boca e "intentó hacerlo" en la Selección Argentina pero "no lo dejaron".

Por último, Mac Allister dejó entrever que Boca no repescó al delantero Mateo Retegui de Tigre por la relación personal entre Riquelme y el excandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. (Télam)