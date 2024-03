Sergio Agüero volverá a jugar en Independiente como invitado en "La Noche del Rey"

El exdelantero Sergio Agüero será uno de los principales protagonistas de "La Noche del Rey", un evento anual organizado por Independiente, que tendrá su primera edición el 23 de marzo, y donde el Kun volverá a salir al campo de juego del Libertadores de América para disputar un amistoso entre glorias del club.

"Bajo el lema 'Orgullo y Tradición', la Noche del Rey emerge como la ocasión ideal para que los hinchas del Rojo puedan reunirse en su lugar en el mundo y celebrar. El fútbol, el entretenimiento, el arte, la emoción y muchas sorpresas serán los grandes protagonistas de una jornada inolvidable", informó Independiente en un comunicado.

"La Noche del Rey" será el puntapié de una serie de eventos que realizará Independiente en el año de su 120 aniversario y que se irá desarrollando entre dos fechas "trascendentales que marcaron la vida del Rojo: el 4/8/1904 (su creación) y el 1/1/1905 (su fundación)".

La presencia de Agüero en el amistoso llega justo en medio de las especulaciones sobre su posible regreso a las canchas, tras su retiro en diciembre del 2021 por una arritmia cardíaca.

A mediados de febrero, el ex Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona compartió un audio de su cardiólogo en el que lo autoriza a volver a las canchas.

"Como viene la mano, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema", fueron las palabras del especialista.

Sin embargo, en los últimos días el mismo "Kun" descartó una posible vuelta: "Mi cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante que esté bien de salud, pero para volver a entrenarme en el nivel de primera necesito un montón de estudios".

Agüero no será la única gloria en en "La Noche del Rey". En el evento se reencontrará con su ex compañero del seleccionado argentino y actual entrenador de Independiente, Carlos Tevez, y con Ricardo Enrique Bochini, quien también participará del encuentro en el estadio que lleva su nombre.

Las entradas podrán conseguirse en Boletería Vip. (Télam)