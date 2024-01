Sevilla, con Ocampos de titular, venció a Racing de Ferrol y se clasificó a octavos de final

Sevilla, con el extremo argentino Lucas Ocampos como titular, venció a Racing de Ferrol, de la Segunda División de España, por 2-1 de visitante, y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey.

No fue un partido fácil para Sevilla, que más allá de la diferencia de categoría, enfrentó a un equipo que no perdía de local en el estadio Municipal A Malata desde diciembre de 2022, y que se ubica segundo en el certamen de Segunda.

Y ese buen presente de Racing de Ferrol, que tuvo al arquero argentino Gianfranco Gazzaniga como titular, quedó evidenciado en la cancha, porque si bien el conjunto andaluz se puso en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo por intermedio de Marcao (5 m.), en el comienzo de la segunda parte, Fran Manzanara emparejó las acciones para el local.

El quiebre del partido llegó recién a tres minutos del final, cuando Sevilla pudo sacarle provecho a la superioridad numérica, tras la expulsión de Manzanara, y Juanlu Sánchez puso el 2-1.

Los argentinos Marcos Acuña, campeón del mundo en Qatar 2022, y Federico Gattoni estuvieron en el banco del conjunto ganador, pero no fueron de la partida.

Atlético de Madrid, Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Alavés, Real Madrid, Mallorca, Celta de Vigo, Osasuna y Sevilla ya lograron su clasificación a los octavos de final.

Los partidos y resultados de esta instancia:

– Sábado:

. Lugo 1 – Atlético Madrid 3

. Espanyol 0 – Getafe 1

. Elche 0 – Girona 2

. Huesca 0 – Rayo Vallecano 2

. Alavés 1 – Betis 0

. Arandina 1 – Real Madrid 3

– Hoy:

. Burgos 0 – Mallorca 3

. Amorebieta 2 – Celta de Vigo 4

. Castellón 0 – Osasuna 1

. Ferrol 1 – Sevilla 2 (Télam)