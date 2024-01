Sevilla confirmó la cesión de Gattoni al Anderlecht

El defensor argentino Federico Gattoni fue cedido al Anderlecht de Bélgica hasta el final de la temporada, anunció hoy Sevilla de España, club dueño de su pase.

Según confirmó el club andaluz en un comunicado, el zaguero central, de 24 años, se marcha a préstamo por seis meses y sin opción de compra.

Desde su llegada en febrero del 2023, Gattoni casi no estuvo entre una de las primeras opciones de recambio para los tres técnicos que pasaron por el club en este período: José Luis Mendilibar; el uruguayo Diego Alonso; y el actual, Quique Sánchez Flores. Por este motivo, el club y el futbolista aceptaron un préstamo para sumar minutos y rodaje en el fútbol europeo.

Además, Sevilla también tenía la necesidad de liberar un cupo para reforzarse en lo que resta del mercado de pases. Hasta el momento inscribió al francés Lucien Agoumé y al tunecino Hannibal Mejbri, ambos mediocampistas.

En total, con la camiseta del Sevilla, Gattoni disputó cuatro encuentros, dos por la Liga y otros dos por Copa del Rey, pero sólo en uno de esos compromisos fue titular. Justamente en ese partido, ante el Atlético Astorga, el ex San Lorenzo convirtió su único tanto en España.

De esta manera, el defensor, quien tiene contrato con Sevilla hasta junio del 2027, se unirá a uno de los animadores de la ProLeague del fútbol belga (ocupa la segunda posición en la tabla, detrás del Union Saint Gilloise) y que tiene en sus filas al delantero santafesino Luis Vázquez, ex jugador de Boca Juniors.

Anderlecht, ganador de 34 títulos de Liga (el último en la edición 2016-2017), tiene como entrenador al danés Brian Riemer. (Télam)