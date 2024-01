Sevilla recibe a Alavés en el inicio de la 20ma. fecha de LaLiga

Sevilla, sin el campeón mundial Marcos Acuña a causa de una lesión muscular, será local ante el Alavés en un encuentro importante para la lucha por la permanencia en LaLiga de España, que dará comienzo mañana a la 20ma. fecha.

El partido se celebrará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, desde las 17 de Argentina y será televisado por ESPN y Star+.

En esta fecha no se jugarán tres partidos a causa de la Supercopa Española que se desarrolla en Arabia Saudita con la participación de Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Osasuna.

Por ese motivo se postergaron los encuentros Barcelona-Osasuna (se jugará el 30 de enero), Atlético de Madrid-Rayo Vallecano (31 de enero) y Getafe-Real Madrid (1 de febrero).

Sevilla no contará con Acuña, quien iba a reaparecer después de un mes pero sufre una lesión muscular, pero estarán a la orden Lucas Ocampo, Federico Gattoni y Erik Lamela.

El equipo sevillano no pasa un buen momento en la temporada: se ubica 16to. con 16 unidades, a uno de la zona del descenso, producto de tres victorias, siete empates y nueve derrotas.

Alavés, que tiene en su plantel al argentino Giuliano Simeone y Nahuel Tenaglia, cuenta con 17 unidades y también necesitan sumar para alejarse del fondo de la tabla.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Sábado

. A las 10, Las Palmas-Villarreal.

. A las 12:15, Mallorca-Celta de Vigo

. A las 14:30, Athletic Bilbao-Real Sociedad.

. A las 17, Real Betis-Granada.

+ Domingo

. A las 10, Almería-Girona

. A las 12:15, Cadiz-Valencia

* Posiciones: Real Madrid y Girona 48 puntos; Barcelona 41; Atlético Madrid y Athletic Bilbao 35; Real Sociedad 32; Betis 28; Getafe y Valencia 26; Las Palmas 25; Rayo Vallecano 23; Osasuna 22, Villarreal 19; Mallorca 18; Alavés 17; Sevilla y Celta de Vigo 16, Cádiz 15; Granada 11 y Almería 5. (Télam)