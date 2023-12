"Si Nadal regresa es para ganar un Grand Slam", dijo el serbio Novak Djokovic

Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de la ATP, al comentar el regreso del español Rafael Nadal al circuito, previsto para este domingo en la ciudad australiana de Brisbane, dijo hoy que "si Rafa vuelve es para ganar un Grand Slam".

El notable tenista serbio consideró que "Nadal no es del tipo de jugador que vuelve solo por jugar y debe tener el objetivo de ganar un Grand Slam", consignó la agencia AFP.

A los 37 años, Nadal regresa tras una temporada 2023 casi en blanco por una lesión en la cadera, en lo que él mismo ya anticipó que seguramente será la "ultima temporada" de su carrera, sin poder asegurar que esté recuperado del todo de sus problemas físicos.

"Siempre espero de Rafa que dé el máximo. Algunos aventuraron que estaba cerca de su final, como hicieron conmigo. Pero hemos demostrado los dos que estaban equivocados", aseguró Djokovic antes de jugar un partido de exhibición contra el español Carlos Alcaraz en Riad (Arabia Saudita).

Djokovic, quien jugó 59 veces ante Nadal y ganó 30, continuó con sus elogios hacia el nivel histórico del tenista mallorquí: "Nadal no es del tipo de jugador que vuelve al circuito solo por jugar, digamos, a un nivel medio, o para disputar un puñado de partidos". "Rafa quiere ganar títulos, quiere ser el mejor, por eso es lo que es, una leyenda de nuestro deporte. Estoy seguro de que su entrenamiento y su preparación están enfocados a ganar un Grand Slam", concluyó "Nole".

Tras casi un año sin pisar una cancha, después de su eliminación en segunda ronda en el Abierto de Australia 2023, el ex número 1 de la ATP cayó al puesto 670 de la clasificación mundial y con 22 Grand Slam ganados esta a dos del récord que ostenta Djokovic. (Télam)