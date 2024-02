"Siempre me ha atraído la Juve", dijo Alcaraz en su presentación oficial en el club italiano

El mediocampista argentino Carlos Alcaraz, surgido de Racing, dijo que siempre sintió una atracción especial por la Juventus de Italia, el poderoso club en el que hoy fue presentado oficialmente.

"Siempre me ha atraído la Juve, un equipo de muchos campeones. También sé que la presión aquí es alta, pero estoy dispuesto a darlo todo", declaró el volante platense de 21 años, según publicó el club italiano en su cuenta oficial de la red social X, exTwitter.

El ex Racing se manifestó "contento a pesar del resultado" con su debut ante Inter, de Milán, el domingo pasado, donde la "Vecchia Signora" cayó 1 a 0 por la 23ra fecha de la Serie A italiana.

"Estoy contento de haber jugado y día a día seguiré entrenando para estar listo cuando me llamen. Ahora estamos centrados en el próximo partido, contra Udinese" agregó.

Respecto a su evolución como jugador, Alcaraz, que llega desde el Southampton inglés, consideró: "De mis experiencias en la Argentina primero y luego en Inglaterra aprendí mucho. He crecido mucho y he jugado con excelentes jugadores".

"Sé que las expectativas aquí son altas, pero vengo a darlo todo. Es una gran oportunidad para mí", señaló el mediocampista.

Sobre la recepción que tuvo en el plantel, el volante destacó: "Cuando llegué, (el defensor brasileño) Danilo y el resto de mis compañeros me recibieron de maravilla. Hay varios jugadores en la Juventus que hablan mi idioma y eso me ha ayudado mucho en estos primeros días. Es un equipo donde hay muchos jugadores fuertes. Si tuviera que elegir a un compañero que me ha sorprendido mucho, sería (el mediocampista Manuel) Locatelli".

"Estoy seguro de que aprenderé mucho de él, pero repito que toda la plantilla es de gran nivel" agregó el futbolista argentino.

Por último y sobre la consideración del parecido de su juego con el del volante chileno Arturo Vidal, Alcaraz se manifestó "orgulloso con la comparación".

Alcaraz surgió en las divisiones inferiores de Racing y debutó en primera en 2020 bajo las órdenes del entrenador Sebastián Beccacece ante Atlético Tucumán, en el arranque de la Superliga.

El 9 de enero de 2023 fue vendido a Southampton, de Inglaterra, por 14 millones de dólares y una plusvalía de un 15 por ciento ante una futura venta, con lo que el mediocampista se convirtió en la segunda transacción más importante de Racing luego de la venta del actual goleador de la Serie A italiana, Lautaro Martínez, al Inter.

El volante llegó a Juventus luego de una rápida negociación con Southampton, donde el equipo inglés lo cedió con cargo hasta el final de la temporada y con una opción de compra de casi 50 millones de euros. (Télam)