Sin Messi, Inter Miami gana su primer partido del año en Hong Kong

Con la ausencia Lionel Messi, Inter Miami logró hoy su primera victoria en la pretemporada 2024, al golear a una selección de Hong Kong por 4 a 1 ante casi 40.000 personas que no pudieron cumplir el sueño de ver en acción al astro argentino.

El capitán del seleccionado campeón mundial en Qatar 2022 ni siquiera integró la planilla para el amistoso en el territorio autónomo del sur de China, una decisión relacionada con cuidar su físico por la exigente gira promocional que realizar la franquicia estadounidense.

Messi, de 36 años, llegaba de jugar unos pocos minutos en la dura goleada que Inter Miami recibió de manos de Al-Nassr (0-6) en Arabia Saudita el jueves, que fue la segunda caída en Medio Oriente tras el 3-4 aplicado por Al-Hilal el lunes anterior.

Antes de visitar ese país, Inter Miami había empatado sin goles frente al seleccionado de El Salvador en San Salvador y luego cayó frente al Dallas FC (0-1) en el Cotton Bowl de esa ciudad texana.

En toda la pretemporada, el argentino disputó poco más de 200 minutos en cuatro partidos y anotó un gol, de penal, en la derrota con Al-Hilal, líder de la Pro League saudí.

La multitud que pagó en Hong Kong entre 112 y 614 dólares para ver al astro debió conformarse con ver una versión alternativa del Inter Miami, que tampoco tuvo al uruguayo Luis Suárez y dispuso a los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets desde el banco de suplentes en el segundo tiempo.

El defensor argentino Tomás Avilés integró la formación titular y fue reemplazado sobre el final del partido en el Hong Kong Stadium.

El marcador no se movió hasta el final de una primera parte cuando el finlandés Robert Taylor avanzó al equipo de la MLS en el minuto 40, pero rápidamente el estonio Henri Anier restableció el empate tres minutos después para el delirio del público local.

En el comienzo de la segunda, el estadounidense Lawson Sunderland (50m.) y el ecuatoriano Leonardo Campana (56m.) perfilaron la victoria de Inter Miami, que redondeó Ryan Sailor en el minuto 85.

"Queremos a Messi, queremos a Messi", insistieron los hinchas asiáticos durante toda la jornada, basados en la promesa del DT argentino Gerardo "Tata" Martino, quien había manifestado su intención de hacerlo jugar "el mayor tiempo posible" tras evaluar la condición física del astro.

Sin embargo, su presencia no fue posible y Messi apuntará ahora a sumar minutos en el siguiente amistoso frente a Vissel Kobe en Japón, el miércoles próximo. Después de ese partido, el plantel emprenderá el regreso a Estados Unidos para disputar el último encuentro de preparación nada menos que ante Newell's Old Boys de Rosario en el DRV PNK Stadium de Miami, el jueves 15.

Seis días después, en ese mismo escenario, "Las Garzas" abrirán la temporada de la MLS frente a Real Salt Lake. (Télam)