Sánchez sumó una conversión para Sungoliath de Japón en caída ante Blues

El tucumano Nicolás Sánchez, el histórico máximo goleador de Los Pumas, sumó una conversión en la derrota de Tokio Sungoliath de Japón ante Blues de Nueva Zelanda, por 43 a 7, en un cotejo por el Cross-Border Rugby 2024 que juegan equipos de ambos países

El partido se celebró en el Prince Chichibu Memorial Rugby Ground en Tokio y los tantos de Blues llegaron por tries de Sam Darry, Kurt Eklund, Caleb Tangitau (2), Tufa Funaki, Kade Banks y Cole Forbes, con conversiones de Stephen Perofeta (2) y Lucas Cashmore (2).

Para Sungoliath, que está tercero en el certamen nipón, logró un try Kotaro Matsushima convertido por Sánchez los 31 minutos de la etapa inicial, indicó el sitio de Ligue One Japan.

Los otros tres partidos de la Cross-Border Rugby serán Saitama Wild Knights-Chiefs (mañana), Yokohama Cannon Eagles-Blues y Kubota Spears-Chiefs (ambos el sábado 10). (Télam)