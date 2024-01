"Solo falta la firma", dijo el defensor colombiano Romaña

El zaguero colombiano Jhohan Romaña aseguró hoy que "solo falta la firma" para que se sume a San Lorenzo y que ya dialogó con el entrenador del equipo, Rubén Darío Insúa..

En dialogo con la prensa argentina, Romaña dijo que se encuentra en Medellín a la espera de que San Lorenzo levante la inhibición impuesta por FIFA a pedido del volante colombiano Yeison Gordillo, y que inmediatamente "se dará la firma".

"Falta la firma. Está todo encaminado gracias a Dios. Quiero llegar y estar a disposición del cuerpo técnico, ya hablé con Insua", confirmó Romaña que jugó de titular en Olimpia, de Paraguay, la Copa Libertadores 2023.

"Jugué muchos partidos como stopper y me siento cómodo en la forma que tiene de jugar el equipo, con línea de 3 o 5", explicó Romaña, de 25 años, nacido en la localidad de Apartadó, ubicada dentro del departamento de Antioquía, cuya capital es Medellín.

"Cuando un club como San Lorenzo se interesa en vos, no hay mucho para pensar. Estoy cerca de la Selección y estoy muy contento con esta oportunidad", continuó el defensor.

"Vi videos de la hinchada desde que sé que voy al club y es muy hermosa. Jugar Copa Libertadores motiva muchísimo. ¿Por qué no soñar con ganarla?", añadió el defensor colombiano.

En la misma situación que Romaña -a la espera de que San Lorenzo levante la inhibición- se encuentran el volante Erik Remedi, que dejará Banfield; el delantero Cristian Tarragona, que fue de Gimnasia y Esgrima de La Plata y sumaría un arquero paraguayo Orlando Gill, arquero de 23 años y un metro 90 de altura.

Gill vendría a préstamo con la particularidad que es zurdo y patea tiros libres y ya que convirtió varios tantos de ese modo para el San Lorenzo paraguayo, dueño de su padre.

(Télam)