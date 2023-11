Suspenden las elecciones en Boca y el club decide apelar el fallo de la justicia porteña

La Justicia suspendió hoy las elecciones presidenciales de Boca Juniors del próximo domingo tras una denuncia que realizó la oposición sobre "irregularidades" en el padrón de socios, en una resolución que derivó en la decisión del club de apelar el fallo.

Según informó un dirigente a Télam, la justicia determinó un audiencia de conciliación para el próximo jueves, a las 12 del mediodía.

La idea de la oposición es llegar a un acuerdo para que haya elecciones el fin de semana pero que se quite del padrón a esos socios, unos 13.000 "irregulares", según Ibarra y Mauricio Macri.

Boca aún no emitió un comunicado oficial, aunque Juan Román Riquelme, actual vice segundo y candidato a presidente por el oficialismo, hablará a las 20 en la sala de conferencias de la Bombonera.

A esa misma hora, los socios y simpatizantes de Boca convocaron a un banderazo en la puerta de la cancha de Boca para pedir que haya elecciones este domingo.

La jueza Alejandra Abrevaya -del juzgado civil Nº 11- hizo lugar a la denuncia del candidato opositor, Andrés Ibarra, y decidió suspender las elecciones "hasta tanto se defina la situación de irregularidades detectadas" en el padrón electoral.

La denuncia había sido presentada el 15 de noviembre último por la fórmula opositora -encabezada por Ibarra y el expresidente Macri- a la gestión de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal.

En el fallo, la jueza aseguró que encontró "una extensa enumeración de anomalías a la luz de las normas estatutarias" y que por este motivo "puede hallarse en peligro o, cuanto menos, bajo sospecha, la transparencia y legitimidad de un acto de elección de autoridades".

La base de la denuncia de la oposición es que se habilitaron a votar cerca de 13.000 socios que pasaron de la categoría adherente a la de activos.

En el informe, la jueza dice: "He encontrado también extraño, cuanto menos, que en print de pantalla de la foja 40 del informe correspondiente al mismo período aparece una cantidad demasiado significativa de socios dados de alta como adherentes y pasados a activos plenos en fechas reiteradas, pero además realizadas las incorporaciones en días no laborables, sobre todo teniendo en cuenta la operatoria de tarcas normales".

"En sábados y también domingos, todo del período agosto a noviembre del año 2021, se han ingresado como socios activos adherentes, en fecha 26/8 a las 18:01, 9/9 a las 14:59, 16/9 a las 15:17, 25/11 a las 18:49, 17/9 (domingo) a las 19:30, 7/10 a las 19:26, entre otros. Es decir, en horarios muy dispares, se anotaron socios activos pasándolos a esa categoría desde la de adherente, en días de fin de semana, consignándose la persona que lo autoriza, como en otros casos", escribió en su dictamen la magistrada.

Sin embargo, el calendario 2021 no indica que esos días sean fines de semana sino jueves o viernes, días hábiles. Los días que señala la jueza corresponden al 2023.

Juan Román Riquelme ya había salido al cruce de la oposición afirmando que solamente desean "embarrar la cancha". "Tan sucios no pueden ser", afirmó.

"Nosotros soñamos con lograr ser más de 57 mil votantes como tiene el récord el Barcelona, creemos que va a ser superior a la última que fueron 37, 38 mil… Esperamos que ningún otro juez o este señor que firma todas las causas nos quieran suspender a dos mil, o tres mil votantes…", dijo Román previo a esta suspensión.

El padrón electoral tenía 98 mil socios habilitados, aunque ahora se desconoce el listado definitivo.

En los últimos tiempos hubo tres casos en clubes del fútbol argentino que postergaron sus elecciones, aunque sin la repercusión que la entidad de la Ribera.

El primer caso, y tal vez uno de los más polémicos de los últimos tiempos fue el de Independiente, donde -como en Boca- la política nacional tuvo su importancia. La entidad de Avellaneda debía definir al sucesor de Hugo Moyano en diciembre de 2021, aunque el acto electoral se vio judicializado y se demoró hasta octubre de 2022, cuando Fabián Doman se quedó con la presidencia de la institución apoyado por el macrismo.

En San Lorenzo ocurrió algo similar. En diciembre de 2022 los socios debían elegir al nuevo presidente, algo que se postergó hasta el 17 de diciembre de este año por irregularidades en el llamado al acto electoral.

Vélez vivió una situación similar, aunque con una demora menor. Inicialmente sus elecciones se iban a llevar adelante el 3 de noviembre del corriente año, pero una medida cautelar presentada por una de las listas que había quedado afuera de los comicios hizo que se posterguen al 13 del mismo mes. (Télam)