Después de las intensas lluvias que azotaron la región, la Liga de los Barrios tomó la decisión de suspender los partidos programados para este fin de semana en las canchas de tierra.

Los dirigentes de la AIFB, tras una exhaustiva evaluación de los daños provocados por el temporal, optaron por mantener únicamente los encuentros que estaban previstos para las canchas de césped sintético (Pino, Nora Vera, “Pichón” Guatti y “Defe”). Aunque la oferta de partidos será reducida, los hinchas aún podrán disfrutar de algunos encuentros durante el sábado y domingo.

Esta medida afecta principalmente a los partidos de las categorías Primera B y D, que deberán esperar al menos una semana más para volver a la acción. Los encuentros programados para esta tarde-noche en la Enrique Pino y la Nora Vera también fueron cancelados por las mismas razones, según se informó en un comunicado oficial que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Se espera que el clima mejore para mañana, lo que permitirá el drenaje del agua acumulada y ofrecerá la posibilidad de disfrutar de algunos partidos durante el fin de semana. Sin embargo, la oferta será limitada.

En cuanto a la máxima categoría, la suspensión masiva no afectó a la Primera A. Este fin de semana, Unión Petroleros Privados, actual líder del campeonato, enfrenta a Vial Santa Cruz en un partido crucial que marcará el comienzo de la décimo octava fecha del Torneo, a las 15:00 hs.

Otro enfrentamiento destacado será entre Deportivo Palermo y Jorge Newbery, quien cumplió 100 años el día 19 de abril, dos equipos que luchan por salir del fondo de la tabla y asegurar su permanencia en la categoría, el encuentro será a las 19:00 hs.

Con el final de la rueda acercándose rápidamente, ambos equipos están conscientes de la importancia de cada punto en juego y saldrán al campo con la determinación de ganar como si de una final se tratara.

Este fin de semana atípico promete emociones en la Liga de los Barrios. El duelo entre Los Halcones y Atlético Belgrano, dos equipos que aspiran a llegar a los Cuartos de Final, destaca entre los enfrentamientos del sábado. El encuentro está programado para las 13:00, seguido por Vial SC vs. UPP a las 15:00, Alianza vs. Juventud Petrolera a las 17:00, Deportivo Palermo vs. Jorge Newbery a las 19:00, y J. H. Ortega vs. Camioneros a las 21:00.

La jornada del domingo también promete acción trepidante, con el enfrentamiento entre Deportivo Cristal y Olimpia como uno de los platos fuertes a las 17:00. Además, el resto de la programación incluye a Deportivo Junín vs. Atl. 240 a las 13:00, El Cóndor vs. Sol de América a las 15:00, Martín Güemes vs. La Kuadra a las 19:00, y Car Mar vs. Lamadrid a las 21:00 para cerrar la fecha.