Talleres, cerca de sumar a Alex Vigo y al colombiano Juan Portilla

El lateral Alex Vigo y el volante colombiano Juan Portilla se perfilan para convertirse en las primeras incorporaciones de Talleres de Córdoba, que ya no contará en sus filas con Rodrigo Garro, cedido a Corinthians, de Brasil.

Vigo, de pasado en Colón, River e Independiente, viene de jugar la última temporada en el Estrella Roja, de Serbia, y a sus 24 años buscará consolidarse en el fútbol local.

En su participación en el elenco de Belgrado en el último año, Vigo jugó 16 partidos, marcó tres goles y ganó dos campeonatos (Superliga y Copa de Serbia).

Si bien no hay confirmación oficial, se supo que si el jugador pasa la revisión médica en las próximas horas, firmará un vínculo con la ‘T’ por cuatro años.

Mientras que Portilla aparece en la mira del club cordobés, como posible reemplazo de Rodrigo Villagra, volante de 22 años que tendría su futuro en otro equipo.

El colombiano Portilla tiene 25 años, viene de jugar en la última temporada en el América de Cali de su país y arribará en las próximas horas a Córdoba para completar sus los estudios médicos y de no haber inconvenientes se sumará al equipo.

Además, el club de barrio Jardín confirmó que arregló su continuidad el marcador central Juan Gabriel Rodríguez.

El plantel de Talleres, que dirige Walter Ribonetto, volverá mañana a los entrenamientos para afrontar la pretemporada de un año en el que competirá en la Liga Profesional, Copa Libertadores, Copa Argentina y Supercopa Internacional.

(Télam)