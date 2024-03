Talleres de Escalada derrotó a Chacarita y dio la nota de la fecha

Talleres de Remedios de Escalada derrotó 1 a 0 a Chacarita en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Zona "A" de la Primera Nacional y dio la gran nota de la jornada.

El encuentro se disputó en San Martín a puertas cerradas debido a la suspensión que Aprevide le aplicó al "Funebrero" tras aquellos incidentes de la primera fecha en la interna de la barra que dejó el lamentable saldo de un hincha fallecido.

Chacarita, con el regreso de Fernando Brandán tras aquella agresión sufrida en el partido de Copa Argentina ante Tigre, se paró sin un '9' natural tras las bajas obligadas por lesión de Ramiro Costa, Rodrigo Salinas y Sebastián Cocimano, detalle táctico que de cierta forma le trastocó su juego original de ataque y le complicó el panorama.

Por su parte Talleres mostró la intención de manejar el balón sin fijarse demasiado en el rival que tenía enfrente y así contó con la primera llegada de peligro con un remate de Tomás Asprea desde afuera del área que se fue muy cerca del palo izquierdo de Federico Losas.

Incluso el equipo de Remedios de Escalada, más allá de un penal contra Ciro Campuzano que el juez Pablo Giménez dejó pasar, hizo méritos para irse en ventaja al intervalo.

El segundo tiempo.sostuvo la misma tendencia, incluso con Talleres cada vez más seguro de sus movimientos y así se puso en ventaja antes de arribar a la media hora con una exquisita definición del centrodelantero Nicolás Molina a pie derecho abierto tras una muy buena subida de Alejandro Benítez por la banda derecha.

Después el visitante reguló los tiempos y no corrió riesgos para quedarse con una gran victoria.

Los otros resultados y goleadores del domingo fueron:

Zona 'A'

Arsenal 1 (Abel Amaya)-San Miguel 0

Guillermo Brown (PM) 1 (P. Ostachuk, en contra)-Dep. Maipú 1 (Matías Viguet)

Zona 'B'

Temperley 1 (Luis López)-Chaco For Ever 1 (Brian Nievas)

Dep. Morón 1 (Ezequiel Rescaldani)-San Telmo 2 (Rodrigo Ayala y José Barreto)

Gimnasia y Tiro 1 (Lautaro Gordillo)-Def. Unidos 0

Mitre (SE) 0-Atlanta 0

Aldosivi 0-Alte. Brown 0

A continuación jugarán: San Martín (SJ)-Ferro; Patronato-Racing (Cba) y Estudiantes (RC)-Colón.

La fecha se completa mañana desde las 21.30 con 3l choque San Martín (Tic)-Quilmes y cierran, el martes a partir de las 17 y también a puertas cerradas, Gimnasia (M)-Dep. Madryn.

-Posiciones-

Zona 'A': San Martín (SJ) y Gimnasia (J) 9 puntos, Agropecuario, Arsenal, Talleres, Estudiantes (BA) y Alvarado 8, Quilmes (x) y Chacarita 7, San Martín (T), Atl. Güemes, San Miguel y All Boys 6, Tristán Suárez y Gmo. Brown 5, Ferro y Patronato 4, Racing (C) 3, Dep. Maipú 1.

(x) Se le descontaron 3 puntos.

Zona 'B': Defensores 13 puntos, Gimnasia y Tiro 11, Colón y Aldosivi 10, Mitre 9, San Telmo y Atlanta 8, Atl. de Rafaela 7, Temperley, Chicago (x) y Dep. Morón 6, Almagro 5,

Def. Unidos 4; Estudiantes (RC) 3, Gimnasia (M), Chaco For Ever (x) y Brown (A) 2, Alte. Brown y Dep. Madryn 1.

(x) Deben completar este martes su partido que Chicago va ganando 1 a 0.

– Síntesis –

Chacarita: Federico Losas; Matías Vera, Nahuel Brunet, Tomás Oneto y Nicolás Chaves; Nicolás Watson y Juan Passaglia; Matías Rodríguez, Fernando Brandán y

Matías Pisano; Claudio Pombo. DT: Aníbal Biggeri.

Talleres: Damián Tello; Fernando Duré, Nicolás Monserrat,

Nicolás Malvacio y Patricio Romero; Alejandro Benítez, Norberto Palmieri y Fernando Enrique; Ciro Campuzano,

Nicolás Molina y Tomás Asprea. DT: Martín Rolón.

Gol en el segundo tiempo: 25m. Molina (T).

Cambios en el segundo tiempo: 12 m. Víctor Figueroa por Pisano (C); 23' Matías Belloso por Pombo y Axel Guerra por Brandán (C); 30m. Exequiel Beltramone por Rodríguez y Maximiliano Menéndez por Vera (C); 35m. Rodrigo Cao por Molina y Maximiliano Rogoski por Campuzano (T); 45m. Agustín Campana por Benítez (T); 45m. (+2) Jeremías Denis por Asprea (T).

Amonestados: Watson, Pombo y Menéndez (C); Duré (T).

Arbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Chacarita. (Télam)