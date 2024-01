Talleres renueva su ilusión y recibe a Gimnasia en el Kempes

Talleres de Córdoba buscará recobrar protagonismo en el plano local y comenzar con el pie derecho cuando reciba mañana a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro comenzará a las 19.00, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por ESPN Premium.

Los cordobeses cuentan para esta temporada con Walter Ribonetto como entrenador en reemplazo de Javier Gandolfi y apuestan a volver a los primeros planos luego de un segundo semestre de 2023 en el que las cosas no salieron como esperaban, sin acceder a la fase final de la Copa de la Liga.

Pese a ello, los puntos acumulados en la primera parte del año pasado le permitieron finalizar en la segunda colocación de la tabla anual y así acceder a la Copa Libertadores y afrontar la final de la Supercopa Internacional ante River, en junio próximo.

Para encarar las distintas competencias, la "T" apostó a preservar la base de futbolistas del año pasado, aunque salió Rodrigo Garro al fútbol brasilero y podría irse Rodrigo Villagra a River. Además, logró contrataciones de renombre como la de Rubén Botta y el regreso de Federico Girotti, tras su paso por San Lorenzo.

Por el lado del "Lobo", que luchó por la permanencia en la última competencia, el objetivo será consolidar un buen equipo para no tener sorpresas con el descenso, y para eso apostó a las incorporaciones de Franco Troyansky y Cristian Colmán para reforzar el ataque.

En el duelo inaugural con Talleres no podrá contar con el lateral Nicolás Colazo, autor del gol del elenco platense en el triunfo ante Colón en el desempate por la permanencia en primera división, quien padece una pubalgia, ni tampoco con Matías Abaldo, quien se encuentra junto con el plantel Sub 23 de la Selección de Uruguay.

El juego de mañana el Kempes contará con gran cantidad de hinchas locales, quienes en las últimas semanas regularizaron su condición societaria con la intención de no perderse el debut del equipo, que viene de caer con Boca (1-2) el último sábado en el último encuentro amistoso de preparación.

= Probables formaciones =

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Blas Riveros; Juan Portilla y Ulises Ortegoza; Valentín Depietri, Luis Sequeira y Ramón Sosa; Nahuel Bustos. DT: Walter Ribonetto.

Gimnasia (La Plata): Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Gustavo Canto; David Zalazar, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora de inicio: 19.00.

TV: ESPN Premium. (Télam)