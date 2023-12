Te Llevaré guapeó en la recta y se llevó el Clásico Latency

Te Llevaré, con la monta del jockey Aníbal Cabrera, ganó hoy por un cuerpo sobre Santos Davos el Clásico Latency, una prueba de 1.200 metros con un premio de 2.100.000 pesos que se disputó en el octavo turno en la pista de arena del hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Winning Prize, pagó un dividendo de 3,65 pesos por boleto y empleó un tiempo de 1m 10s 65/100 para las 12 cuadras de arena normal.

Santos Davos largó rápido y agarró la punta. Atrás se colocaron Te Llevaré y Wish To Go. Así fueron llegando a la recta final.

Ya en los 500 metros Te Llevaré fue a buscar a Santos Davos y se le puso al lado. En los últimos 300 metros Te Llevaré logró una pequeña ventaja sobre Santos Davos y de ahí hasta el disco guapeó para terminar ganando por un cuerpo de ventaja.

Tercero, a tres cuartos de cuerpo, llegó Brad Check. Los parciales fueron de 23s 72/100 para los 400 metros y de 46s 92/100 para los 800 metros.

Te Llevaré tiene 3 años, está al cuidado del entrenador Walter Rodríguez y fue muy bien conducido por el jinete platense Aníbal Cabrera.

La gente del stud El Chesco Viejo festejó la victoria de Te Llevaré, quien en todo momento corrió firme y puso su gran corazón para ganarle el mano a mano a Santos Davos.

Una victoria justa para un caballo que hoy logró su cuarto triunfo oficial sobre 11 competencias. (Télam)