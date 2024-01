"Tenemos la ilusión de hacer una buena Copa Sudamericana" dijo DT Zielinski

El entrenador de Lanús, Ricardo Zielinski, dijo hoy que tiene "la ilusión de hacer una buena Copa Sudamericana y sumar la mayor cantidad de puntos" en el torneo local.

En una conferencia de prensa en el estadio Ciudad de Lanús, también fueron presentados los primeros tres refuerzos del conjunto "Granate": el mediocampista ofensivo Ramiro Carrera y los defensores Abel Luciatti y Nery Domínguez.

"Tenemos la ilusión de hacer una buena Copa Sudamericana y sumar la mayor cantidad de puntos posibles, para que Lanús no tenga inconvenientes con el tema del descenso, debido a que arrancamos últimos" consideró el "Ruso".

Respecto a nuevas incorporaciones el técnico admitió: "me conformaría con traer la misma cantidad de jugadores que se fueron (ocho), por ahí un poco menos porque queremos darle un lugar a los juveniles".

Además Zielinski consideró que "en el contexto que se nos fueron ocho jugadores, tener futbolistas que se puedan desempeñar en dos posiciones, es importante y vamos a evaluarlo en la pretemporada"

"Estoy trabajando siempre para el partido que viene y así va a ser todo el año" expresó el entrenador, ex Belgrano de Córdoba y añadió que "la pretemporada va en los niveles normales y los jugadores que han venido, se incorporaron rápido a los trabajos".

En la presentación, Luciatti declaró: "tenemos que estar al 100×100, porque cualquiera puede jugar. Este es un club muy importante, un gran paso en mi carrera. Voy a prepararme para lo que necesite el entrenador".

Por su parte Carrera destacó: "debemos estar bien físicamente, eso es primordial. Sabemos la situación en la que estamos -en el último lugar del promedio anual-, y cada uno dará lo mejor de sí, para estar en lo más alto".

En tanto que Domínguez expresó: "estamos entrenando bien y con la mayor expectativa, con ganas de tener un buen año"

Además el zaguero de 33 años se manifestó "contento e ilusionado con mi vuelta al fútbol argentino -procede de Universidad de Chile-, es un lindo club y estoy agradecido por la confianza".

Lanús se encuentra en el último lugar de al tabla anual de la Liga Profesional de fútbol y deberá sumar muchos puntos en el torneo que comenzará la última semana de enero, para evitar caer en zona de descenso. (Télam)