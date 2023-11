"Tenemos que seguir todos juntos para lograr el objetivo", dijo Herrera, arquero de Talleres

El arquero y capitán de Talleres de Córdoba, Guido Herrera, reconoció hoy el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo, que lleva siete encuentros sin ganar, y respaldó al cuerpo técnico encabezado por Javier Gandolfi y a sus compañeros. "Tenemos que seguir todos juntos para lograr el objetivo y planificar el semestre que viene", indicó.

A pesar del bajón en el rendimiento y en los malos resultados de esta Copa de la Liga, lo hecho por la 'T' en el primer semestre del año, lo mantienen en la segunda colocación de la tabla anual, por lo que una victoria ante Independiente en la fecha de cierre, le dará el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

"Ojalá el semestre que viene nos encuentre disfrutando a todos el logro que buscamos, clasificar a la Copa Libertadores", comentó el arquero en conferencia de prensa.

Además, disipó dudas sobre posibles conflictos internos en el plantel, y con el entrenador, aclarando: "Mucha gente se olvida que el futbolista tiene familia. Me llegó una captura que Javier (Gandolfi) no iba a seguir el semestre que viene, que (Juan) Portillo y (Lucas) Suárez se agarraron a piñas. Eso molesta, aparece cuando el equipo pierde".

"Somos un grupo de guerreros que vamos a ir a muerte. Tenemos un día a día espectacular. Los invito a que vengan un día a ver el entrenamiento", recalcó Herrera.

Y en ese sentido, se extendió: "Mucha gente consume cosas que no son reales. Nunca disfruté tanto venir a entrenar como ahora". (Télam)