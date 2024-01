"Tengo muchas ganas y expectativas", dijo Alario al ser presentado en Inter de Porto Alegre

El delantero argentino Lucas Alario fue presentado hoy oficialmente como nuevo jugador de Inter de Porto Alegre y, tras reconocer que "no se esperaba" el espectacular recibimiento de los hinchas "colorados" en el aeropuerto local, aseguró que llega "con muchas ganas y expectativas".

Alario, de 31 años, surgido en Colón de Santa Fe y de reconocida campaña en River Plate, firmó contrato con Inter hasta diciembre de 2025 y hoy participó de su primera conferencia de prensa en el estadio Beira-Rio.

"Tengo muchas ganas y expectativas. Estoy disfrutando de cada momento acá y también es muy importante tener amigos en el plantel", señaló el atacante, quien también era pretendido por River en este mercado de pases.

Con respecto al multitudinario recibimiento en el aeropuerto Salgado Filho, el atacante santafesino admitió: "Para ser sincero, no me esperaba una recepción como esa. Agradezco a toda la hinchada por esa demostración de afecto y por el cariño. Quedé muy sorprendido con la pasión de los 'Colorados'".

Para cerrar, afirmó que se siente "muy bien y en muy buenas condiciones" y habló de su crecimiento futbolístico en su paso por el fútbol europeo: "Aprendí mucho en los últimos años. Creo que me veo más completo que antes. El delantero tiene que realizar otras funciones además de marcar goles, el fútbol ha cambiado".

Alario llega a Inter luego de casi siete temporadas en el fútbol alemán, en donde vistió la camiseta de Bayer Leverkusen y, en el último año y medio, la de Eintracht Frankfurt, club en el que no tuvo la continuidad deseada y donde acumuló dos goles en 26 partidos.

El "Pipa" Alario jugará la Copa Sudamericana y el Brasileirao con Inter de Porto Alegre, que dirige Eduardo "Chacho" Coudet, quien busca completar el frente de ataque con el delantero colombiano Rafael Santos Borré, también ex River y actualmente en Werder Bremen, de Alemania. (Télam)