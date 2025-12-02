Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un año con mucho ritmo y con muchas categorías participando, culminó finalmente el torneo anual de Fútbol de salón de AFA que organiza la Liga Sur, y que tuvo interesante desarrollo en todo su periplo del año.

Con el ritmo lógico de muchas categorías en un torneo que tuvo de todo un poco, se llego al final consagrando a los ganadores en todas las especialidades en que se dividió el torneo.

En la categoría principal primera A el ganador fue El Defe, mientras que en primera B el titulo fue para Talleres y en Sub 17 le correspondió a Academia, mientras que en primera femenino el galardón se lo llevó el conjunto de Santa Cruz Futbol Club y en veteranos le correspondió a Deportivo Curva.

En veteranos femenino el título fue para Centro Salteño y lo mismo para los Senior, donde también Centro Salteño se llevó el título, mientras que en Super Senior todo fue para Ferro, y culminaron los premios, por lo que el futsal queda en descanso hasta los primeros momentos del año que viene.