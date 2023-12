Tevez cuenta con Santiago López para viajar a la pretemporada

El director técnico de Independiente, Carlos Tevez, avisó hoy que cuenta con el juvenil delantero Santiago López para la pretemporada que se realizará en Miami, a pesar del conflicto en torno a la renovación del contrato del jugador.

"Si la dirigencia toma otra decisión, será cosa de la dirigencia. Me sorprende porque no estoy enterado, yo lo tengo en el grupo de la pretemporada. Si el club tiene que tomar una decisión me la tiene que informar rápido porque ya estamos prácticamente arriba del avión", graficó el DT.

López, del 17 años, una de las figuras del seleccionado argentino en el reciente Mundial de la categoría en Indonesia, se niega a renovar su contrato en Independiente en un caso idéntico al que vivió River Plate con la joya chaqueña Claudio Echeverri, a punto de firmar con Manchester City.

"Es un tema muy personal, es algo que debe decidir el jugador junto a su familia, no puedo influir en la decisión que tome, no sería justo aconsejarlo en este sentido", asumió Tevez sobre López, cuyo vínculo en Avellaneda expira en diciembre de 2024. (Télam)