Tevez: "En los clásicos no existe la tabla"

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, el líder de la zona A, aseguró hoy que en los clásicos no importa la posición de cada uno en la tabla y que lo "único" que "interesa es ganar".

"En los clásicos no existe la tabla. Uno puede llegar mejor y otro peor pero es un clásico y hay que ganarlo", afirmó Tevez en la conferencia de prensa que brindó este mediodía en el predio de Villa Domínico, a dos días del partido contra Racing Club.

De cara a su segundo clásico de Avellaneda como DT del "Rojo", Tevez dijo que es un partido "diferente a todo" pero advirtió que la confianza por la localía y los dos triunfos en fila no tiene que jugar en contra.

"Venimos de dos victorias y es importante pero esa confianza mal empleada no es buena. Hay que estar alerta y metido porque es un clásico y es totalmente diferente", señaló el "Apache".

Consultado por el equipo para recibir a la "Academia", Tevez reveló que lo tiene "en la cabeza" pero dependerá de la evolución de Lucas "Saltita" González.

"Lo vamos a esperar hasta último momento porque es importante para el equipo", sostuvo sobre el mediocampista que tiene una lesión en el sóleo izquierdo que lo obligó a salir antes del entretiempo en la victoria sobre Instituto (2-0) del pasado domingo.

La otra pista que deslizó el entrenador es el probable regreso al esquema de la línea de defensores por la fortaleza ofensiva del equipo de Gustavo Costas.

En este sentido, el colombiano Felipe Aguilar, ya recuperado de un desgarro, tendría chances de ingresar a la formación titular.

Por otro lado, Tevez agradeció los elogios que recibió por parte de Gabriel Milito y se refirió a la posibilidad que surgió en las últimas horas en torno a la ilusión por un probable regreso al fútbol de Sergio "Kun" Agüero.

"¿Quién no querría tener al 'Kun'? Bienvenido si puede jugar diez o quince minutos. Sería buenísimo. Le vamos a tener que pedir la 10 a (Santiago) Toloza", expresó.

Sobre el respaldo de Milito, el ídolo como jugador de Boca Juniors también recordó que en la previa de su primer clásico contra Racing los hinchas lo miraban "de reojo" pero finalmente lograron el triunfo por 2-0 en el Cilindro.

"Que un ídolo como él me respalde me hace feliz porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Además de ser un gran entrenador y una gran persona, es difícil que un colega te elogie, por eso es doblemente gratificante", subrayó.

La sorpresa de la conferencia fue el crudo análisis que realizó Tevez de los jugadores que bajaron a jugar con la reserva y anoche perdieron 1-0 ante Huracán, como local.

"No me gustaron algunas actitudes de los chicos que bajaron a la Reserva. No es el mensaje que damos en Primera. Me hizo mucho ruido, no me gustó y por eso les fui a hablar. Creo que les falta un poco de maduración", apuntó.

Independiente, líder de la zona A con 13 puntos, recibirá a Racing el sábado a las 17 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. (Télam)