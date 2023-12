Tevez pide "un defensor y un mediocampista" para completar el plantel de Independiente

El director técnico de Independiente, Carlos Tevez, aguarda por la llegada de "un defensor y un mediocampista" para completar un plantel de autor con el que buscará "pelear el campeonato" del fútbol argentino, como no sucede hace tiempo en el club de Avellaneda.

Aunque en principio no quiso revelar los nombres, con el objetivo de evitar el aumento de las cotizaciones, el entrenador terminó por aceptar que Alan Franco es el elegido para el puesto de marcador central y el ecuatoriano Johnny Quiñonez, del club Aucas, el apuntado para la mitad de la cancha.

"No quiero abrir el juego porque si doy nombres, después aparecen rivales y piden más plata", introdujo el "Apache" antes que los futbolistas buscados surgieran a consecuencia de las preguntas en la conferencia de prensa que brindó en el predio de Villa Domínico.

"Sé de las negociaciones por Alan Franco. Hablé con él y se lo dije: 'Te quiero acá para pelear el campeonato'. Es muy hincha de Independiente, pero no será fácil con San Pablo", asumió al ser consultado por la vacante en defensa.

Tevez reafirmó su deseo de contar con el futbolista surgido en las divisiones inferiores del club ("El jugador que quiero es Alan Franco") en respuesta a la pregunta sobre las chances de arribo del experimentado Cristian Lema, futbolista de Lanús.

Franco, de 27 años, marchó de Independiente en abril de 2021 hacia Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, después de coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2017 bajo la dirección técnica de Ariel Holan.

En el mediocampo, el entrenador del "Rojo" admitió que busca un "volante mixto", capaz de realizar el juego "de área a área" y, en ese sentido, admitió que "Quiñonez es prioridad", aunque aclaró que está "abierto" a otras posibilidades "si no se puede por la economía del club".

En ese abanico, descartó al Nicolás Domingo (38 años), también con pasado campeón en el club. "Tengo un gran respeto por él, es un chico muy querido en Independiente, pero traerlo para que no juegue me parece una falta de respeto", explicó.

Hasta el momento, Independiente sumó al centrodelantero del seleccionado de Paraguay Gabriel Ávalos, procedente de Argentinos Juniors como principal refuerzo y otras tres caras nuevas que ya trabajan junto al plantel: el lateral Adrián Sporle, el mediocampista Alex Luna y el atacante Ignacio Maestro Puch.

"Ávalos era prioridad. Todos le van a pedir que haga goles, obviamente. No pude hablar mucho con él todavía. Estoy contento porque empezamos a armar un grupo para poder pelear y eso es lo que me ilusiona", comentó.

Tevez resaltó la importancia de afrontar su "primera pretemporada como técnico de Independiente", que tendrá su etapa más intensiva en Miami a partir del 2 de enero. "Este será el primer plantel que armé y no tendré excusas. Sé perfectamente qué me pueda dar cada jugador y eso es una gran ventaja. Estoy tranquilo y confiado", dijo el DT, que llegó al club en el transcurso de la pasada Copa de la Liga con la urgencia de sumar puntos para salvar al equipo del descenso.

Tras firmar hace dos semanas un contrato hasta 2025, el "Apache" aseguró que "el objetivo de todos es pelear el campeonato", que Independiente no gana a nivel local desde 2002, ya sin la preocupación por la permanencia. "Hace mucho que no tenemos esa sensación", reconoció.

"Lo importante es llegar bien al primer partido, para eso tenemos que hacer una buena base y no tenemos mucho tiempo. Se va a ver un Independiente con más confianza que el año pasado, un equipo que sepa a qué juega y eso es fundamental. Intentaremos presionar en cualquier cancha", prometió. (Télam)