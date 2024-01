Tevez probó a los refuerzos en dos amistosos contra la Reserva

(Actualiza con el segundo partido contra la Reserva)

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, utilizó hoy a los refuerzos Alex Luna, Gabriel Ávalos, Adrián Sporle e Ignacio Maestro Puch, quien marcó dos goles en el segundo apartido, en los amistosos contra la Reserva en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

En el primer ensayo formal de la pretemporada, que se extendió por 40 minutos y terminó igualado sin goles, el "Rojo" formó con Rodrigo Rey; Julio Buffarini, Joaquín Laso, Edgar Elizalde y Damián Pérez; Javier Ruiz, David Martínez, Federico Mancuello y Alex Luna; Matías Giménez Rojas y Gabriel Ávalos.

En el segundo partido aparecieron los goles y el tucumano Ignacio Maestro Puch marcó un doblete para la victoria por 2-0.

La novedad en el primer once fue la presencia de Luna, el mediocampista proveniente de Atlético de Rafaela, y del paraguayo Ávalos, exgoleador de Argentinos Juniors.

Además, el DT eligió a dos jugadores de las divisiones inferiores como Ruiz y el "Tata" Martínez para formar el mediocampo.

Para el segundo tramo, Tevez incluyó en el equipo a los otros dos refuerzos: el lateral izquierdo Adrián Sporle y el mencionado Maestro Puch, autor de los dos goles del triunfo, que compartió la delantera con Alexis Canelo.

Los once fueron Diego Segovia; Felipe Aguilar, Juan Ezequiel Da Rosa y Ayrton Costa; Braian Martínez, Lucas "Saltita" González, Iván Marcone, Kevin López y Sporle; Alexis Canelo y Maestro Puch.

El quinto refuerzo, el ecuatoriano Jhonny Quiñóñez, no participó del amistoso ya que todavía no firmó contrato.

La Reserva de Independiente, campeona de la Copa Proyección en diciembre pasado, tuvo entre los titulares a Santiago López, la figura del seleccionado sub 17 que negocia su nuevo contrato con el club.

El equipo de Pedro Monzón jugó con Mateo Morro; Santiago Salle, Luciano Echeverría, Gonzalo Bordón y Jonathan De Irastorza; Rodrigo Atencio, Jeremías Marchini y Diego Tarzia; Tomás Parmo; Santiago López (Lucas González) y Francisco Bonfiglio.

Luego de la frustrada pretemporada en Miami, el plantel de Independiente se entrenó en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza y hoy completó una nueva semana con un amistoso contra la Reserva. (Télam)