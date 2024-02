Tevez y Maradona, un amor de "padre e hijo" que fue reflejo en la Selección argentina

La historia de Carlos Tevez en el seleccionado argentino no trascendió por títulos, ya que nunca pudo ser campeón, más allá de haber estado en tres finales de Copa América: 2004, 2007 y 2015.

Es cierto, el otrora delantero de Boca, que mañana festejará sus 40 años, ganó el Sudamericano Sub-20 de 2003, el Preolímpico Sub-23 de 2004 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

El "Apache" tuvo buenos y malos momentos en la "albiceleste", pero para él los mejores recuerdos los vivió al lado de Diego Armando Maradona, a quien siempre lo consideró como un padre.

"Soy agradecido de que me eligió toda la vida. Porque él, como te amaba, si le hacías alguna te odiaba. Fui elegido de principio a fin y eso es lo que más valoro. Sabés que Diego no era fácil, pero siempre lo tomé como que era mi segundo papá porque siempre me aconsejó", manifestó Carlitos sobre como era su vínculo el eterno '10'.

Tevez completo en total 76 partidos en el seleccionado argentino, con 13 goles y 13 asistencias. Fue parte del plantel en el Mundial Sudáfrica 2010, donde Diego estuvo al frente del equipo como DT

"El Mundial de Sudáfrica la pasé maravillosamente bien. Las noches eran eternas, él (por Maradona) no se podía dormir a la noche, venía a mi habitación porque yo me concentraba solo y la pasábamos tan bien juntos que era increíble. Son cosas que a uno le quedan para siempre", evocó.

"Pasaba 6 horas a solas con él en el Mundial. Con mate, hablando de esto y lo otro, me contaba de todos los quilombos que tenía y todas sus cosas y yo también. Es como si te estuviera dirigiendo tu papá en un Mundial", comentó Tevez, quien en esa Copa del Mundo marcó un doblete ante México (3-1) para avanzar a los cuartos de final.

Esa afectuosa relación entre ambos se trasladó en declaraciones también. Carlos defendió a Diego en momentos en que Julio Grondona, en ese entonces presidente de AFA, quería eyectar del cargo al mejor futbolista de todos los tiempos.

"En ningún momento me arrepiento de bancarlo en la Selección, dije lo que sentía, hablé con Julio (Grondona), los dos nos teníamos cariño, y si fuese otro jugador creo que no volvía más a la Selección. Sé muchas cosas más de lo que la gente sabe de lo que hacía Diego por la Selección", confesó.

El debut del nacido en Fuerte Apache con la camiseta celeste y blanca se dio en 2004 frente a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas bajo las órdenes de Marcelo Bielsa. Fue parte de la Copa América 2004, en donde se ganó la titularidad en las instancias finales de la competencia, ganada por Brasil en los penales a una Argentina que estuvo a minutos de levantar el cetro en el estadio Nacional de Lima.

Tevez padeció también al seleccionado de Alemania en los dos Mundiales que jugó: 2006 y 2010, ya que los germanos eliminaron a la Argentina en cuartos de final de ambas competencias.

Sin esperarlo o sin previo aviso, la última convocatoria de Tevez al seleccionado se dio en las Eliminatorias mundialistas para el Mundial Rusia 2018. Así un 14 de octubre de 2015, el atacante jugó sus últimos minutos con el combinado nacional en un duelo con Paraguay. (Télam)