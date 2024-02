The Strongest, de DT argentino Lavallén, alcanza agónica igualdad en el clásico boliviano

The Strongest, del DT argentino Pablo Lavallén, alcanzó en la noche del domingo una agónica igualdad 4-4 con Bolívar, en La Paz, en el clásico del fútbol boliviano que tomó parte del programa de la tercera fecha del torneo Apertura.

El exmediocampista de Temperley, Luciano Ursino, a los 46 minutos y el uruguayo Bryan Bentaberry, a los 49m. y en contra de su valla, consiguieron dos tantos del 'Atigrado' en tiempo de descuento, con lo que quedó certificado el empate en el estadio Hernando Siles de la capital boliviana.

En el equipo de Lavallén (exDT de Colón de Santa Fe y Sarmiento de Junín) se alistaron los argentinos Maximiliano Caire (ex Colón), Joel Amoroso (ex Newell's) y Enrique Triverio (ex Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe), según consignó el sitio 'Flashscore'.

En Bolívar, conducido por el entrenador argentino Flavio Robatto, estuvo en el banco de suplentes el arquero Andrés Desábato (ex Barracas Central y All Boys).

En Santa Cruz de la Sierra, en tanto, el local Blooming, a las órdenes del DT cordobés Carlos Bustos (ex Alianza Lima de Perú), le ganó por 2-1 a Oriente Petrolero, que tuvo en sus filas al atacante Marcos Riquelme (ex Olimpo de Bahía Blanca).

Además, Aurora derrotó por 1-0 a Jorge Wilstermann, el equipo de Cochabamba que dirige el DT bonaerense Cristian Díaz (ex Independiente y Olimpo de Bahía Blanca).

Cumplida parcialmente la tercera fecha, el único líder es Bolívar con 7 unidades.

(Télam)