Tigre transfiere a juvenil arquero Gomes Gerth a fútbol de Portugal

Tigre venderá el pase del juvenil arquero Federico Gomes Gerth al fútbol de Portugal y retendrá, al menos, un 25 por ciento del pase del jugador, de cara a eventuales transferencias futuras.

Según lo apuntado a Télam por fuentes cercanas a la institución, el guardavallas, de 19 años, se irá del club “porque presionó para irse, junto a su representante”, a pesar de que la entidad “le hizo un ofrecimiento para renovar el contrato”.

De este modo, Gomes Gerth, integrante del plantel que dirige el DT Néstor Gorosito, se marchará al Académica Vizeu, de la segunda división del fútbol portugués, que abonará una suma no divulgada por el 75 por ciento de su ficha.

El arquero, que todavía no debutó en Primera división, ya acumula experiencia en el seleccionado argentino Sub ’20, a punto tal de haberse desempeñado en el Mundial de la categoría jugado en la Argentina durante el pasado 2023. También fue sparring del combinado albiceleste en el Mundial Qatar 2022.

De este modo, Tigre es uno de los clubes que mayor cantidad de desprendimientos en su plantel tuvo en este mercado de pases, a punto tal que se le fueron 19 futbolistas, entre los que figuraron Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Abel Luciatti, Sebastián Prieto, Cristian Zabala, Gonzalo Marinelli, José Paradela y Robert Rojas.

