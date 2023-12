Tottenham, con "Cuti" Romero de titular, ganó e ingresó a puestos de Europa League

Tottenham Hotspur, con el defensor argentino Cristian "Cuti" Romero de titular, derrotó a Nottingham Forest, por 2 a 0, de visitante, e ingresó en puestos de clasificación a la Europa League luego de disputar el partido que inició la 17ma. fecha de la Premier League inglesa.

En el estadio City Ground, de la ciudad de Nottingham, los Spurs se impusieron con tantos del brasileño Richarlison y el delantero sueco Dejan Kulusevski.

En el banco de suplentes de los ganadores estuvo el delantero argentino Alejo Véliz, ex Rosario Central, pero no ingresó, mientras que Giovani Lo Celso estuvo ausente por lesión.

Mientras que el defensor argentino Gonzalo Montiel y el volante ex Vélez Sarsfield Nicolás Domínguez estuvieron entre los suplentes de Nottingham, pero tampoco ingresaron.

La Liga inglesa la lidera Liverpool con 37 puntos, seguido por Arsenal con 36 y Aston Villa, con 35 unidades.

La programación completa de la 17ma fecha de la Premier League es la siguiente:

. Sábado:

. A las 12: Bournemouth-Luton Town, Chelsea-Sheffield United, Manchester City-Crystal Palace y Newcastle United-Fulham.

. A las 14:30, Burnley-Everton

. Domingo

. A las 11: Arsenal-Brighton, Brentford-Aston Villa y West Ham United-Wolverhampton.

. A las 13:30, Liverpool-Manchester United.

Posiciones:

Liverpool 37 puntos; Arsenal 36; Aston Villa 35; Manchester City y Tottenham Hotspur 33; Manchester United 27; Newcastle y Brighton 26; West Ham United 24; Fulham 21; Chelsea, Brentford, Wolverhampton y Bournemouth 19; Crystal Palace 16; Nottingham Forest 14; Everton 13 (x); Luton Town 9; y Burnley y Sheffield United 8.

(x) Se le descontaron 10 unidades por incumplir con el fair play financiero.

(Télam)