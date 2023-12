Tottenham, con "Cuti" Romero de titular, venció 2-1 a Everton y se metió en puestos de Champions

(Actualiza información con resultado del Tottenham)

Tottenham Hotspur, con el defensor argentino Cristian Romero de titular, venció a Everton por 2-1, de local, en la continuidad de la 18ª fecha de la Premier League, y quedó cuarto en el campeonato, en puestos de ingreso a la Champions League.

El equipo dirigido por el australiano Ange Postecoglou, que contó con el ingreso del mediocampista argentino Giovani Lo Celso en la segunda parte y tuvo a Alejo Véliz en el banco, fue contundente en los primeros minutos del partido y rápidamente se puso en ventaja con un tanto del delantero brasileño Richarlison (9 m.). Cuando todavía no se habían cumplido los 20 minutos de partido, el surcoreano Son Heung-Min estiró la ventaja (18m).

A falta de ocho minutos para el cierre, Everton descontó por intermedio de André Gomes, pero el envión no le alcanzó para lograr el empate.

De esta manera, Tottenham alcanzó su tercera victoria consecutiva en Premier y se ubicó cuarto en el campeonato, en el último lugar de ingreso directo a la Champions League de la próxima temporada.

Más temprano, Manchester United, con el extremo argentino Alejandro Garnacho de titular, cayó ante West Ham por 2-0, de visitante, en el Estadio Olímpico de Londres.

Con este resultado, los dirigidos por el neerlandés Erik ten Hag no pudieron descontarles a los de arriba, quedaron octavos en el campeonato y a seis puntos del Manchester City, el último que hoy estaría clasificando a Europa League.

La continuidad de la fecha de la Premier League:

. Hoy:

. West Ham United 2 – Manchester United 0 (Alejandro Garnacho).

. Fulham 0 – Burnley 2

. Luton Town 1 – Newcastle United 0

. Nottingham Forest 2 (Gonzalo Montiel y Nicolás Domínguez)- Bornemouth 3 (Marcos Senesi)

. Tottenham Hotspur (Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Alejo Véliz) 2 – Everton 1

. A las 14:30, Liverpool-Arsenal.

. Domingo:

. A las 10: Wolverhampton-Chelsea (DT Mauricio Pochettino y Enzo Fernández).

El partido que debían jugar Manchester City (Julián Álvarez) y Brentford fue pospuesto debido a la participación del equipo dirigido por el catalán Josep "Pep" Guardiola en el Mundial de Clubes, en el que se consagró campeón ayer tras golear al Fluminense, de Brasil, por 4 a 0 con dos de los goles anotados por el argentino.

– Posiciones: Arsenal y Aston Villa 39 puntos; Liverpool 38; Tottenham Hotspur 36; Manchester City 34; West Ham United 30; Newcastle United 29; Manchester United 28; Brigthon And Hove 27; Chelsea y Bornemouth, 22; Fulham 21; Brentford y Wolvehampton 19; Crystal Palace 18; Everton 16 (X); Nottingham Forest 14; Luton Town 12; Burnley 11; Sheffield United 9.

(X) Se le descontaron 10 puntos por incumplir con el fair play financiero.

(Télam)