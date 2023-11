Toviggino aseguró que no existe deuda con el cuerpo técnico del seleccionado

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aseguró hoy que no se le debe "un solo peso" al cuerpo técnico del seleccionado argentino encabezado por Lionel Scaloni.

Uno de los dirigentes más importantes de la entidad citó en la red social X un mensaje del influencer Santiago Maratea, quien había propuesto armar una colecta para saldar una supuesta deuda con Scaloni y sus colaboradores.

"Tranquilo que AFA no debe un solo peso al CT de la selección Argentina", le respondió Toviggino a Maratea.

Y en medio del cruce virtual, el santiagueño le reprochó una deuda de Independiente con AFA por "500 millones".

"Ya que hablas del lunes, ¿Por qué no armas nuevamente el verso de colecta personal y pagas la deuda de tu club con AFA? Te cuento que, al día de hoy, asciende a $500 millones. Así, de paso, ganas tu comisión", le apuntó el tesorero.

Con este mensaje, Toviggino aprovechó para desactivar uno de los rumores en torno a la continuidad de Lionel Scaloni, quien después del triunfo contra Brasil dijo que necesitaba un tiempo para analizar su futuro.

Mientras tanto, desde el entorno del entrenador dejaron trascender que no está confirmada su presencia en el sorteo de la Copa América 2024.

El entrenador debería acudir junto al presidente Claudio Tapia al evento programado para el jueves 7 de diciembre en el James L. Knight Center de Miami. (Télam)