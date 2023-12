Tras casi un año, Nadal vuelve a las canchas en Australia

El legendario tenista español Rafael Nadal concretó este domingo su regreso a las canchas después de casi un año en un partido de dobles junto a su compatriota Marc López, que perdió con la pareja local Max Purcell y Jordan Thompson 6-4, 6-4, en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane, Australia.

Al margen del resultado, para Rafa Nadal significó una gran noticia volver a pisar un court después de una larga inactividad por una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Su último partido había sido la derrota con el estadounidense Mackenzie McDonald en tres sets, el 18 de enero de este año, en la segunda ronda del Abierto de Australia en Melbourne.

A sus 38 años, el español inicia la recta final de su extraordinaria carrera que lo proyectó como el rey absoluto del polvo de ladrillo con 14 coronas de Roland Garros. Desde su debut en 2001, Nadal ganó 1068 partidos, perdió 220 y festejó 92 títulos (22 de Grand Slam).

Miembro del "Big Three" junto al suizo Roger Federer y el serbio Noval Djokovic, Rafa asumió que esta gira por Australia tiene "un alto porcentaje" de ser la última de su trayectoria en el circuito.

"El problema de decir que va a ser mi última temporada es que no puedo predecir al cien por cien lo que va a pasar en el futuro. Por eso digo probablemente. Es obvio que hay un alto porcentaje de que ésta vaya a ser mi última vez jugando aquí en Australia", aceptó en conferencia de prensa.

Tras recuperar las sensaciones de competir en dobles, Nadal afrontará el martes su debut en el cuadro individual de Brisbane ante el austríaco Dominic Thiem, ex top ten, campeón del US Open 2020 y otras treces veces finalista de torneos de Grand Slam en Australia (2020) y Roland Garros (2018 y 2019).

El español decidió su reaparición en un torneo ATP 250 que abre la temporada de tenis y forma parte del prólogo del Australia Open, primer Grand Slam del año que ganó en dos ocasiones (2009 y 2022). (Télam)