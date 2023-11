Tras el receso por los Panamericanos, se reanuda la Copa de la Liga femenina

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Copa de la Liga femenina de fútbol se reanudará mañana con cuatro partidos, por la fecha 8, después de un receso de tres semanas por los Juegos Panamericanos de Chile, en el que el seleccionado argentino que dirige Germán Portanova quedó en el cuarto lugar.

San Lorenzo recibirá a Platense desde las 12 (televisará DeporTV), por la zona A, liderada por UAI Urquiza. Por la zona B, el puntero Racing Club jugará como local ante Ferro desde las 13. También se enfrentarán Banfield-UAI Urquiza (a las 15) y Estudiantes de Buenos Aires frente a Excursionistas (15.10, por DeporTV).

En esta octava fecha se podrá definir el último equipo que descenderá y los clasificados a los cuartos de final. El Porvenir está en la lucha por no perder la categoría y deberá ganarle a Huracán este sábado a las 15.30 (o empatar y esperar que el SAT pierda). Ya descendieron Defensores de Belgrano, Lanús y Estudiantes de La Plata.

La octava fecha tiene la siguiente programación:

Viernes 10/11

12.00 – San Lorenzo vs Platense

13.00 – Racing vs Ferro

15.00 – Banfield vs UAI Urquiza

15.10 – Estudiantes vs Excursionistas

Sábado 11/11

15.30 – El Porvenir vs Huracán

Domingo 12/11

10.30 – Gimnasia (LP) vs Boca

15.00 – Rosario Central vs Lanús

Lunes 13/11

15.00 – River vs Defensores de Belgrano

19.00 – Belgrano vs Independiente

Martes 14/11

10.00 – SAT vs Estudiantes (LP)

(Télam)