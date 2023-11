Tras eliminar a Boca en Copa Argentina, Estudiantes piensa en pasar de ronda en la Copa de la Liga

El plantel de Estudiantes de La Plata regresó esta tarde de Córdoba tras derrotar a Boca para clasificar a la final de la Copa Argentina y desde mañana trabajará con la cabeza puesta en el partido del lunes a las 19, de local contra Lanús, para seguir escalando.

Si el "Pincha" gana puede lograr la clasificación a la Copa Libertadores y también ingresar en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, aunque dependerá en ambos casos de otros resultados.

Tras la resonante victoria por 3-2 ante el "Xeneize", el entrenador Eduardo Domínguez dijo que “lo soñamos de otra forma, no con tanto sufrimiento, pero son partidos aparte contra un rival de jerarquía, que sabés que cuando te equivocas te lo hacen sentir".

"Nos equivocamos dos veces y lo pagamos caro. Pero el equipo se puso de pie, demostró la personalidad que tiene, con muchas ganas y el deseo de volver a jugar una final”, agregó el "Barba" Domínguez.

El entrenador albirrojo que llevó al equipo a jugar una final después de 13 años (Recopa 2010), agregó que “por errores nuestros y la jerarquía de un rival como Boca, se pusieron en ventaja".

"Pero el equipo mantuvo la calma y se hizo responsable de esa situación. Estudiantes estuvo a la altura, creo que fuimos justos vencedores y logramos llevar a la final después de mucho tiempo a un club que hizo mucho y que trabajó cada día para que eso suceda”, expresó Domínguez a TyC Sports.

Sobre el cambio de Guido Carrillo en el entretiempo, dijo que el jugador "no podía seguir por un golpe en la cintura que recibió en el primer tiempo. Con la entrada de Méndez y de Boselli logramos jugarle mano a mano a los centrales del rival y obligarlos a cerrar sus laterales”.

Carrillo será evaluado en estas horas, igual que Gastón Benedetti, quien tuvo que salir por un fuerte traumatismo en el tobillo izquierdo y dejó el estadio con una bota que le inmovilizó la zona.

Domínguez se refirió también desde Córdoba a Mauro Boselli y su gran noche en el Kempes: “Su historia lo marca, y sigue escribiendo nuevas páginas para el club, es grandioso. Tenerlo en el plantel es un orgullo y aprendo mucho con él. Con Mariano (Andújar), con José (Sosa), con Fede (Fernández), con Pablo (Piatti) son ejemplos, transmiten mucho al resto del plantel y uno los tiene que escuchar”.

Por último Domínguez opinó sobre su futuro, ya que su contrato vence en marzo pero hay diálogo con el club platense, que busca renovar el vínculo.

Al respecto, el ex DT de Huracán y Colón de Santa Fe dijo que “estamos bien y vamos con los dirigentes por los canales que se tiene que ir. Ellos quieren que yo siga y yo tengo ganas de estar. Seguimos en competencia, seguimos buscando mejorar y eso es lo importante”. (Télam)