Tras las críticas por su desempeño, el francés Benzema decide evitar su exposición en redes sociales

El delantero francés Karim Benzema decidió cerrar su cuenta en la red social Instagram luego de las fuertes críticas que recibió por su nivel de juego en Al-Ittihad, el equipo árabe que es dirigido por el entrenador argentino Marcelo Gallardo.

La cuenta de Benzema comenzó a aparecer como "no disponible" luego de la derrota sufrida el pasado martes por 5 a 2 por Al-Ittihad ante Al-Nassr, el equipo del portugués Cristiano Ronaldo, indicó RMC.

Al-Ittihad está decepcionando esta temporada por el nivel mostrado por Benzema y las críticas son muy duras contra el galo.

Desde su llegada, Benzema marcó 12 goles en 20 partidos.

Si bien las marcas no son malas, el rendimiento deportivo de Benzema no parece estar a la altura de las expectativas de los árabes, indicó la prensa internacional.

Tras las fuertes críticas que recibió a través de las redes sociales, Benzema resolvió cortar allí su exposición. (Télam)