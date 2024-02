Triunfo de Inter Miami en el arranque de la MLS, con un Messi en plenitud

Inter Miami comenzó la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos con un triunfo ante Real Salt Lake por 2-0, con goles de Robert Taylor y el paraguayo Diego Gómez, en una noche donde el astro argentino Lionel Messi sacó a relucir su mejor versión como local en Fort Lauderdale.

El capitán del seleccionado argentino comenzó el encuentro bastante participativo en cada ataque de Las "Garzas", ubicando a su amigo y flamante compañero, el delantero uruguayo Luis Suárez, proveniente del Gremio de Brasil, donde en cada accionar de la franquicia rosa y negra estaban los pies del 10 como el hilo conductor y figura determinante para marcar la diferencia dentro de su equipo.

Muy distinto en el ritmo de juego para el ex Barcelona y París Saint-Germain en comparación con la pretemporada que lo tuvo al equipo del "Tata" de gira por El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón.

Su presencia en los 94 minutos de juego dejaron atrás las especulaciones acerca de su recuperación de la molestia en el aductor de la pierna derecha, que lo marginó de algunos cotejos en la previa durante los amistosos internacionales, y demostró la versión más juvenil del genio rosarino con el conjunto culé en su periplo europeo.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Gerardo Martino consiguió la apertura del encuentro a través del atacante finlandés Robert Taylor, a minutos de la finalización de la primera parte, para colocar el 1-0 en el marcador en un juego totalmente dominado por el conjunto del sur de la Florida.

Por su parte, el uruguayo Suárez tuvo su presentación formal ante la afición rosa y negra que colmó el estadio floridiano. En la voz del propietario del equipo, el empresario cubano Jorge Más, quien estuvo acompañado por el ex jugador británico David Beckham, fue recibido el ex centrodelantero de Liverpool y Atlético Madrid en el centro del campo de juego para la ovación del público.

Una noche en la que regresaron las celebridades al renombrado estadio Chase de Fort Lauderdale, con la participación del actor de Hollywood, Will Smith, mostrándose en conversación con Antonella Roccuzzo, la esposa del crack rosarino, y con el propio Messi dialogando al borde del campo minutos antes del silbatazo inicial.

En el final del encuentro se plasmó la mejor versión del conjunto de Martino mediante una triangulación entre Messi, Suárez y el paraguayo Diego Gómez, campeón con el seleccionado guraní del Campeonato Sudamericano Sub-20, para decretar el 2-0 sobre el cierre de la noche en Fort Lauderdale.

Inter Miami volverá a tener acción de la MLS el próximo domingo, en la medianoche de Argentina (1.30), cuando visite a Los Ángeles Galaxy en el Dignity Health Sports Park de California, por la segunda jornada de la competencia estadounidense.

– Sintesis –

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Sergey Krivtsov y Jordi Alba; Julian Gressel, Sergio Busquets y Diego Gómez; Robert Taylor, Luis Suárez y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

Real Salt Lake: Zac MacMath; Emeka Eneli, Justen Glad, Brayan Vera y Andrew Brody; Braian Ojeda, Nelson Palacio, Diego Luna, Pablo Ruiz y Andrés Gómez; y Cristian Arango. DT: Pablo Mastroeni.

Gol en el primer tiempo: 39m. Robert Taylor (I).

Gol en el segundo tiempo: 37m. Diego Gómez (I).

Cambios: en el segundo tiempo, 20m. Fidel Barajas por Nelson Palacio (R) y Anderson Julio por Andrés Gómez (R); 27m. Neol Caliskan por Diego Luna (R); 30m. David Ruiz por Robert Taylor (I), Jean Mota por Julian Gressel (I) y Noah Allen por Tomás Aviles (I); 38m. Lawson Sunderland por Sergio Busquets (I); y 41m. Bode Davis por Cristian Arango (R); y 44m. Leonardo Campana por Luis Suárez (I).

Amonestados: Pablo Ruiz (R), Diego Gómez (I).

Árbitro: Cristian Campo.

Estadio: Chase Stadium (Fort Lauderdale).

(Télam)