Troglio, otra vez campeón en Honduras, aseguró que "se extraña mucho a la familia"

Pedro Troglio volvió a consagrarse campeón con Olimpia y se transformó en el técnico más ganador de la historia del fútbol hondureño, donde consiguió su octavo título.

"Son cinco años acá y si el presidente quiere que me quede 10 años lo voy a aceptar pero me tendré que traer a mi familia, porque se extraña mucho”, aseguró.

El entrenador argentino no escondió su emoción y contó que primero se fue a refugiar al vestuario para compartir por teléfono la alegría con mi familia. “Lloré mucho pero necesitaba hacerlo con ellos. Son mi sostén, me bancan porque saben que esto es mi vida, soy feliz pero no es fácil tenerlos tan lejos”, expresó Troglio en diálogo con Télam.

Troglio consiguió su octavo título con Olimpia. Fue cinco veces campeón del Torneo Apertura, dos del Clausura y logró una Liga Concacaf. Está el desafío de poder imponerse con los otros campeones de Centroamérica y de los Estados Unidos.

“La verdad es que uno vive con la idea de ser campeón pero esta historia es increíble. Estoy muy feliz por la gente, por el club y por mis jugadores, que son los que me representan en la cancha. Son cinco eternos. El equipo jugó un partidazo y no mereció sufrir hasta el descuento para ganarlo pero se dio así", dijo el ex Gimnasia La Plata.

La campaña de Olimpia fue histórica. Logró quedarse con el torneo en forma invicta, con 14 victorias y 4 empates. En el encuentro decisivo, empezó perdiendo con el Motagua -en la ida habían igualado- pero logró empatarlo y en el segundo minuto de tiempo adicionado consiguió el gol del título. (Télam)