El archifamoso Torneo Regional, creado por el Consejo Federal del fútbol allá por 1967 con el afán de darle cabido al fútbol del interior del país, cuenta con un historial fenomenal en todo el ámbito del territorio argentino y por supuesto en la región patagónica, con equipos que disputaron el mismo desde las primeras horas y con mucho esfuerzo.

La ciudad de Río Gallegos también forma parte de este camino que comenzara el club Ferrocarril en 1972 habiendo sido el campeón local del año anterior y siendo el primer club que disputó un torneo Regional porque así se llamó en un principio y esto viene a cuento porque hasta 1986 se llamó Torneo Regional, luego de 1987 a 2004 se llamó Torneo del Interior, luego de 2005 a 2014 se llamó Torneo Argentino (B, B, Etc), de 2014 a 2018 se llamó Torneo Federal y finalmente se implementó la nominación actual de Torneo Regional Amateur, pero a pesar del cambio de nombre, nunca dejó de lado la importancia de su contenido nacional y regional por excelencia.

Hoy y por primera vez en dicha historia, se cuenta con cuatro equipos de Río Gallegos participando a la par si es que se les da el Ok definitivo a Boxing y a Bancruz dado que ya lo jugarán Escorpión y UPP, pero los otros dos son los que cuentan con la mayor historia, habiendo comenzado los albiverdes en 1973 con aquel recordado equipo que llegó bastante lejos.

El Atlético Boxing Club jugó su primer partido por un Regional el 18 de marzo de 1973 empatando en un gol por bando contra Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y la revancha el 25 de marzo de ese año ganando el Boxing por 3 a 1 como local y luego caería por penales contra Centenario de Neuquén luego de dos empates y perdería 2 a 1 contra Cipolletti que sería el que lograra el ascenso ese año.

Dando continuidad a esta historia, el albiverde jugó 24 veces el torneo Regional ( la institución local que mas veces lo jugó), habiendo llegado lo mas cerca a disputar encuentro de ida y vuelta por el ascenso con Nicanor Otamendi en 2019 pero no se pudo con los bonaerenses y el año pasado, luego de ganar la Zona 2 y de ganarle a Los Troncos de Tierra del Fuego por 5 a 0, se midieron con la CAI comodorense empatando sin goles el primer partido y perdiendo por definición de penales en el segundo luego de otro empate en un gol por lado.

Una riquísima historia que tiene muchos matices como el ascenso al Regional de 2014, donde el técnico albiverde era Carlos “Pachín” Padín, el actual técnico del campeón Escorpión y donde jugaron contra Germinal de Rawson, Cruz del Sur de Bariloche y Belgrano de Esquel .

Los bancarios tampoco se quedan atrás con esta cuestión de la historia, habiendo jugado su primer partido por un Regional el 18 de febrero de 1979 ganándole 2 a 0 a Mar del Plata de Caleta Olivia y revancha el 25 de febrero venciendo otra vez los bancarios ahora como locales por 7 a 1 , y repitiendo luego en nueve oportunidades mas su presencia en el magno campeonato, habiendo llegado también muy cerca al enfrentar al “Torito de Mataderos” (Club Nueva Chicago) perdiendo en Buenos Aires como visita por 3 a 0 y en cancha de Ferro en Río Gallegos por dos a uno en un día tremendo con una lluvia previa que dejó como saldo un piso que era mas barro que tierra pero que se jugó igual.

Estas historias hicieron del torneo Regional un emblema de luchas y de coraje que siempre estuvo latente y muchos quisieron ser parte, pero han sido pocos los que lo lograron y entre ellos solo dos clubes de la Liga de los barrios han convertido sus nombres en carteles del regional y el primero fue Defensores del Carmen jugando por primera vez su primer partido por un regional contra Atlético de Río Grande el 7 de noviembre de 1993 con la conducción técnica de Carlitos “El Mudo” Bedoya, perdiendo estrepitosamente con Germinal de Rawson en Chubut por 9 a 0 el 14 de noviembre de ese año, pero era su primera vez.

Sin embargo el 21 de noviembre le ganaron a Huracán de Comodoro por 1 a 0 y perderían la revancha por 2 a 0 pero esto ya es hilar mas fino en la historia y el segundo equipo que salió de la Liga de los Barrios, todavía no jugó porque Unión Petroleros Privados (UPP) no ha debutado aún, y son los dos únicos que podrán lucir sus banderines regionales.

Mientras se espera la confirmación de las licencias de Bancruz y de Boxing, hoy se hizo pública la confirmación de Independiente de Puerto San Julián, por lo que las de los dos galleguenses no puede tardar mucho mas, y se las espera con especial interés.