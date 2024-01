Un fanático de Colón ganó el premio The Best

El argentino Hugo Daniel "Toto" Íñiguez, hincha de Colón de Santa Fe, ganó hoy el premio The Best que la FIFA otorga en reconocimiento al fanático del año.

Este hincha "sabalero" se hizo viral en mayo de 2023 cuando fue captado por la transmisión oficial de la Liga Profesional cuando alimentaba a su hijo Tiziano con una mamadera en la tribuna durante el partido ante Barracas Central.

"Quiero agradecer a Dios que me puso acá hoy. Le doy un abrazo al camarógrafo que captó las imágenes, a toda la gente que lo compartió, de Colón y Unión, a los fanas argentinos que hicieron posible esto. A mi familia, a mis hijas. Aguante Colón y que viva el fútbol", dijo Íñiguez cuando subió para recibir el galardón.

El hincha de Colón llevó en andas a Tiziano, pero su llanto hizo que su madre saliese a su encuentro frente a los ojos de los asistentes en el auditorio Eventin Apollo de Londres.

Íñiguez, visiblemente emocionado, portó una bandera argentina con la leyenda "De Santa Fe para el mundo" y consiguió por segunda vez consecutiva para Argentina el premio The Best en el rubro. La vez pasada, el reconocido "Tula" recibió la estatuilla por la hinchada argentina que estuvo en el Mundial de Qatar 2022.

El hincha argentino se impuso ante la inglesa Fran Hurndall, quien durante 32 días recorrió 32 kilómetros, con la pelota pegada al pie, de Gold Coast a Sidney, Australia, para inspirar a las niñas y mujeres a alcanzar sus metas; y a Miguel Ángel, un hincha colombiano de Millonarios de Bogotá, que padecía una enfermedad terminal y, antes de recibir la eutanasia, cumplió su deseo de conocer a los jugadores del plantel. (Télam)