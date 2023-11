Un futbolista ghanés falleció mientras disputaba un partido en la Superliga de Albania

El delantero ghanés Raphael Dwamena falleció este sábado en Albania, a los 28 años, tras sufrir un ataque cardíaco en pleno partido entre su equipo, el Klubi Sportiv Egnatia, y el FK Partizani Tirana, por la Superliga de ese país.

"Los servicios de emergencia presentes en el estadio lo han trasladado de urgencia al hospital, donde el futbolista de 28 años ha fallecido", informó la Federación Albanesa de Fútbol en un comunicado.

Dwamena, quien se formó en las inferiores del Red Bull Salzburg y actualmente era el máximo goleador del certamen albanés, ya había tenido problemas cardíacos en el pasado. En 2017 se frenó su llegada al Brighton por este motivo y tres años más tarde tuvo que ser operado para que le colocaran un marcapasos y así poder continuar con su carrera profesional.

El ganhés, quien fue considerado una de las grandes esperanzas del fútbol de su país, tuvo pasos por el F. C. Liefering, el S. C. Austria Lustenau y el F. C. Blau-Weiß Linz de Austria, el F. C. Zürich y el BSC Old Boys de Suiza, el Levante y el Real Zaragoza de España, y el Vejle Boldklub de Dinamarca.

"En nombre del Levante, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestro ex jugador, Raphael Dwamena. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este difícil momento. Su legado en nuestro club perdurará siempre", publicó el club valenciano en sus redes sociales.

La reciente muerte de Dwamena ya generó un debate en los medios de Albania, que plantearon que la Federación no debería haberle permitido jugar teniendo en cuenta sus antecedentes cardíacos.

En homenaje al futbolista, la Federación decidió suspender todos los partidos previstos para este sábado. (Télam)