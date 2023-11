Un gol de Garré sobre la hora en la Premier League de Rusia

El argentino Benjamín Garré convirtió hoy un agónico gol para Krylya Sovetov, que igualó 3-3 con Lokomotiv Moscú, en uno de los adelantos de la 16ta. fecha de la Premier League de fútbol de Rusia.

El extremo izquierdo, de 23 años, estableció la paridad definitiva para su equipo, a los 54 minutos del segundo tiempo, mediante la ejecución de un tiro penal. El encuentro se llevó a cabo en el Solidarnost Arena de la ciudad de Samara.

Garré, exjugador de Huracán y Racing Club, sumó su séptima conquista en el certamen, al cabo de 13 presentaciones. Desde que arribó a la Liga rusa, a principios de 2022, el argentino acumula 10 tantos en 26 cotejos.

El líder Zenit San Petersburgo, con el concurso del centrocampista colombiano Wilmar Barrios (ex Boca Juniors), goleó por 3-0 al colista Sochi, según indicó ‘Soccerway’.

Spartak Moscú superó como visitante a Baltika (jugó el defensor chileno Guillermo Soto, ex Huracán) por 2-0, en Kaliningrado, mientras que Dínamo Moscú, con la entrada del ex River, el colombiano Jorge Carrascal, derrotó por 3-2 a CSKA Moscú.

Mañana jugarán FC Oremburg (con Matías Pérez, Lucas Vera, Brian Mansilla y Gabriel Florentín)-Akhmat Grozny; Ural-Krasnodar; Rubin Kazan-Fakel y Rostov-Nizhny Novgorod.

(Télam)