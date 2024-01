Un gol del argentino García en el fútbol de Grecia

El argentino Juan Manuel García convirtió hoy un gol para Volos, que igualó 2-2 como visitante de Panserraikos, en partido válido por la fecha 20 de la Superliga del fútbol de Grecia.

El delantero tandilense, de 31 años, estableció el empate definitivo para su equipo, a los 49 minutos del segundo tiempo, mediante la ejecución de un tiro penal.

De esta manera, el exatacante de Huracán, Banfield, Brown de Adrogué y Newell’s, entre otras entidades, acumuló su tercera conquista en el certamen en 15 partidos, según reflejó ‘Soccerway’.

En otro de los anticipos disputados hoy, Aris Salónica, con los concursos de Jonathan Menéndez (ex Vélez Sarsfield) y Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), le ganó por 1-0 y en condición de visitante a Kifisia, que tuvo en sus filas al mediocampista Facundo Soloa (ex Atlético de Rafaela) y al delantero Nicolás Andereggen (ex Unión de Santa Fe).

Además, Lamia venció por 2-1 a Panaitolikos, que exhibió las participaciones del marcador de punta Pedro Silva Torrejón (ex Olimpo de Bahía Blanca), el defensor Bruno Duarte (ex Tristán Suárez) y el mediocampista Facundo Pérez (ex Lanús).

Mañana jugarán: AEK Atenas (con Matías Almeyda como DT)-OFI Creta, Asteras Trípolis-Atromitos, Olympiakos-PAS Giannina y PAOK Salónica-Panathinaikos.

Principales posiciones: PAOK Salónica y Panathinaikos 44 puntos; AEK Atenas 42; OLympiakos 38; Aris Salónica 33.

(Télam)