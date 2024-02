Un multicampeón con Manchester United cuestiona a Garnacho: "Es muy egoísta"

El futbolista del seleccionado argentino y del Manchester United Alejandro Garnacho "es muy egoísta", cuestionó hoy Paul Parker, exdefensor multicampeón con los "Diablos Rojos" durante la década del '90.

“Es muy egoísta y me temo que ya le ha enseñado mucho a (Marcus) Rashford, lo cual sería una pena. No soy un gran admirador suyo y creo que es una de las principales razones por las que (Rasmus) Hojlund no obtuvo todo lo que merecía esta temporada”, consideró Parker en una entrevista con el sitio Apostagolos.com.

Garnacho "debería escuchar más al DT (Erik Ten Hag)", aconsejó Parker, quien no eligió al argentino entre los mejores futbolistas jóvenes de la Premier League. "No es ni el top 5 ni el top 10. A veces parece que cree saber más que Ten Hag, pero no es así. Es joven, pero pronto necesitará dar el siguiente paso si quiere consolidarse como una estrella", advirtió.

Parker fue lateral derecho del United entre 1991 y 1996, período en el que disputó 105 partidos, anotó dos goles y ganó tres Premier League, dos FA Cup, una Supercopa y más un Carling Cup.

“Lo que me gusta de Garnacho es su afán de pelear. Como todo argentino, tiene ese fuego en la panza. Simplemente creo que lo está usando de manera incorrecta”, entendió el inglés.

Garnacho, de 19 años, acumula 71 encuentros y 12 goles en Manchester United desde su debut en primera división, en junio de 2022. De momento, el futbolista nacido en Madrid, que heredó la nacionalidad argentina por parte de su madre, ganó un sólo título en el club: la Copa de la Liga 2023.

En el seleccionado "albiceleste", donde se proyecta como posible sucesor de Ángel Di María, registra tres participaciones -una oficial-, todas desde el banco de suplentes. (Télam)