Un necesitado Sarmiento recibe a un envalentonado Lanús en Junín

Sarmiento de Junín, uno de los que todavía no ganó en el campeonato, será este miércoles local ante Lanús, en la continuidad de la quinta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 17 en el estadio Eva Perón, con transmisión de ESPN Premium, y arbitraje de Andrés Gariano.

Sarmiento solamente tiene dos puntos, perdió en sus últimas dos presentaciones (3-2 vs. Defensa y Justicia y 3-0 vs. Central Córdoba de Santiago del Estero) y es uno de los serios candidatos a pelear en la zona baja de la tabla general por el mal nivel mostrado.

Lanús, en cambio, aplastó en su última cita a Platense (3-0), de local, y se reencontró con su mejor versión ante su gente. Es por eso que Ricardo Zielinski repetirá el once.

= Probables formaciones =

Sarmiento: Fernando Monetti; Jeremías Vallejos, Diego Calcaterra o Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde y Gabriel Díaz; Joaquín Gho, Fernando Godoy, Maico Quiróz y Sergio Quiroga; Agustín Fontana y Facundo Ferreyra: DT: Sergio Rondina.

Lanús: Lucas Acosta; Julio Soler, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti y Brian Aguirre; Agustín Rodríguez, Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza y Marcelino Moreno; Walter Bou y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Hora: 17.00.

TV: ESPN Premium.

Cancha: Sarmiento de Junín.

(Télam)