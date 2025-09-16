Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El rugbier argentino Esteban César Racca, integrante del Old King Club de Paraguay, murió a los 41 años luego de desvanecerse durante un partido. El encuentro se disputaba en las canchas de la Unión de Rugby de Paraguay, donde el jugador cayó en pleno desarrollo del juego.

Pese a la rápida intervención de médicos y compañeros, no lograron reanimarlo. El forense Pablo Lemir explicó que la causa del deceso fue un traumatismo craneoencefálico cerrado provocado por un impacto en la cabeza que se habría producido entre cinco y diez minutos antes de que cayera al suelo: “Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”.

Las autoridades solicitaron a ambos clubes la entrega de las filmaciones completas del partido con el fin de determinar si existió alguna acción antideportiva relacionada con la tragedia. Desde la Unión de Rugby de Paraguay difundieron un comunicado en el que manifestaron: “Nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca”.

Y agregaron: “En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido”.

Por su parte, el Old King Club compartió: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansa en paz, hermano de la ovalada”.